"Атлетіко" офіційно придбав у фіналіста Ліги чемпіонів важливого гравця

Англійський захисник Кіран Тріпп'єр офіційно покинув лондонський "Тоттенхем". Футболіст перейшов у мадридський "Атлетіко".

Тріпп'єр підписав контракт на три роки з іспанським клубом.

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Гравець успішно пройшов медогляд і вже приєднався до команди. Він став першим англійцем в "Атлетіко" за останні 95 років.

Раніше повідомлялося, що іспанці заплатять за гравця від 20 до 24 млн євро. За даними Transfermarkt, перехід обійшов мадридцям у 22 мільйони євро.

У минулому сезоні Тріпп'єр провів за "Тоттенхем" 38 матчів і забив 1 гол. "Тоттенхем" фінішував четвертим у чемпіонаті Англії, а також дійшов до фіналу Ліги чемпіонів. У вирішальному поєдинку "шпори" програли "Ліверпулю".

Інші трансфери "Атлетіко"

У літнє трансферне вікно лави "Атлетіко" покинув зірковий півзахисник Родрі . Він продовжить кар'єру на "туманному Альбіоні". Мадридський клуб також покинули: Хуанфран, Дієго Годін, Лукас Ернандес та Антуан Грізманн.

Водночас "матрацники" заплатили понад 120 мільйонів євро за Жоау Фелікса з португальської "Бенфіки". Окрім того, мадридці офіційно досягли угоди щодо трансферу нападника Альваро Морати.

Півзахисник збірної Мексики Ектор Еррера змінив "Порту" на "Атлетіко". Іспанці купили гравця у свого головного конкурента – мадридського "Реалу". 24-річний Маркос Льоренте перейшов до "матрацників" за 40 мільйонів євро. Перейшли в "Атлетіко": Іван Шапонич, Ренан Лоді та Феліпе.

Трансфери "Тоттенхема"

Лондонський клуб цього літа оформив рекордний у своїй історії трансфер. Тангі Ндомбеле офіційно перейшов з французького "Ліона" за 65 мільйонів євро.