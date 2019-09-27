Атлетіко – Реал: де дивитися матч чемпіонату Іспанії

Мадридське "Атлетіко" 28 вересня прийме у дербі "Реал" у 7 турі іспанської Ла Ліги. В Україні цей матч можна переглянути як онлайн, так і по телебаченню.

Матчі чемпіонату Іспанії в Україні транслюють телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2". Саме другий і покаже матч "Атлетіко" – "Реал" у прямому ефірі. Початок трансляції о 21:55, а сам матч розпочнеться о 22:00.

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Дивитися онлайн "Атлетіко" – "Реал" можна на відеосервісі Oll.tv. Та варто нагадати, що перегляд матчу там платний – 89 гривень за місячний абонемент. Але він дає право перегляду усіх футбольних матчів (а також оглядів), які транслюють телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2".

"Реал" напіврезервним складом обіграв "Осасуну" і після шести турів продовжує лідирувати в турнірній таблиці Прімери. "Атлетіко" відстає від земляків всього на одне очко і в разі перемоги може вийти в лідери.

Результат матчу "Атлетіко" – "Реал" читайте на сайті Спорт24.