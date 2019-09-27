Атлетіко – Реал: прогноз букмекерів на "мадридське дербі"

У суботу, 28 вересня, у 7 раунді іспанської Прімери відбудеться запекле "мадридське дербі" між "Атлетіко" і "Реалом". Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у цьому матчі.

Атлетіко – Реал прогноз букмекерів

"Реал" напіврезервним складом обіграв "Осасуну" і після шести турів продовжує лідирувати в турнірній таблиці Прімери. Однак, по-справжньому серйозних суперників у "вершкових" в цьому чемпіонаті ще не було. А ось в Лізі чемпіонів команда Зідана без шансів програла ПСЖ, що поставило під сумнів майбутнє французького наставника в команді.

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"Атлетіко" відстає від земляків всього на одне очко і в разі перемоги може вийти в лідери, проте і "матрацники" грають дуже нерівно, про що свідчать домашня нічия з "Сельтою" і поразка в Сан-Себастьяні.

У суботу, 14-го вересня, поєдинок "Атлетіко" – "Реал" пройде в Мадриді на стадіоні "Ванда Метрополітан", початок о 22:00 за київським часом.

Прогноз Pari Match

Їх експерти прогнозують, що "Атлетіко" виграє цей матч. Коефіцієнт на такий підсумок гри – 2,48. На те, що переможе у матчі "Реал" – 2,95. Нічийний результат у підсумку – 3,40.

При цьому сам матч навряд чи буде дуже гольовим. Ставка на "тотал матчу більше 2,0 Атлетіко" отримала коефіцієнт 4,30, натомість "тотал матчу більше 2,0 Реал" 5,30. Також ставка на те, що обидві команди заб'ють складає 1,77, що цього не станеться – 2,05.

Прогноз WIlliam Hill

Тут теж вважають, що у "Атлетіко" більше шансів перемогти – 2,5 на їх перемогу. Перемога "Реалу" оцінена в 3,2. Нічия у матчі – теж 3,2.

На думку цього букмекера найбільш вірогідний рахунок у матчі – 1:1, коефіцієнт на це 5,5. Перемога "Атлетіко" з рахунком 1:0 оцінена в 7,5, а аналогічна ставка на "Реал" має коефіцієнт 8,5.

Прогноз Marathon bet

Ці букмекери виставили коефіцієнт 2,47 на перемогу "Атлетіко". На перемогу "Реалу" вони приймають з коефіцієнтом 3,08. Нічия менш вірогідна – 3,38.

Варто відзначити, що найбільше шансів забити у матчі мають одразу два гравці. Це Еден Азар з "Реалу" та Дієго Коста з "Атлетіко". Коефіцієнт на їх звитяги – 2,75.