"Атлетіко" розгромив команду Ібрагімовіча і Руні в США: відео
Мадридський "Атлетіко" здобув впевнену перемогу над збірною зірок американської ліги МЛС.
В Орландо підопічні Дієго Сімеоне зустрічалися зі збірною зірок МЛС в рамках підготовки до нового сезону. "Атлетіко" переміг з рахунком 3:0.
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Склад збірної зірок MLS: Гузан, Зусі, Гонсалес Пірес, Циммерман, Дос Сантос, Мартінес, Барко, Нані, Руні, Вела, Ібрагімовіч.
Рахунок в матчі був відкритий на 43-й хвилині, коли відзначився Маркос Льоренте. У другому таймі по голу забили Жоау Феліш і Дієго.
У минулому році зірки MLS в Атланті зіграли внічию з туринським "Ювентусом". Зустріч завершилася з рахунком 1:1.
Нагадаємо, чинним чемпіоном MLS є "Атланта Юнайтед". У фінальному матчі плей-офф команда зі штату Джорджія обіграла "Портленд Тімберс" – 2:0. Для "Атланти", заснованої в 2014 році, це чемпіонство стало першим. Найбільш титулованим клубом в історії турніру є "Лос-Анджелес Гелаксі" (5).
Відеоогляд матчу Атлетіко – Зірки MLS