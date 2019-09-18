Атлетіко – Ювентус: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

Матч першого туру групового етапу Ліги чемпіонів між "Атлетіко" та "Ювентусом" у середу, 18 вересня, можна буде переглянути й в Україні. Однак лише онлайн.

Варто нагадати, що правами на показ матчів Ліги чемпіонів в Україні володіє "Медіа група Україна", куди входять телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2". Однак в той самий час, коли йтиме матч "Атлетіко" – "Ювентус", на цих каналах демонструватимуть матчі "Шахтар" – "Манчестер Сіті" та ПСЖ – "Реал". Відтак цю гру покажуть лише онлайн.

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Дивитися онлайн матч "Атлетіко" – "Ювентус" легально можна на сайті Oll.tv. Та варто зазначити, що доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації. Місячна підписка на канали "Футбол 1" та "Футбол 2" (у тому числі в HD-якості) обійдеться у 89 гривень. Також можна оформити підписку "Суперспорт" за 139 гривень на місяць, куди входять канали "Футбол 1/2" та Setanta Sport.

Варто додати, що провайдер "Воля" запустив каталог "Воля Футбол+", де є можливість дивитися матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи як у прямому ефірі, так і у повторі. Коштує ця послуга від 29 гривень в місяць. При цьому переглядати це можна як на телевізорі, так і на смартфоні чи планшеті.

Нагадаємо, матч "Атлетіко" – "Ювентус" відбудеться у середу, 18 вересня. Початок зустрічі о 22:00. Відео голів та огляд матчу – на сайті Спорт24.