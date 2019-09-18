"Атлетіко" здійснив камбек у грі з "Ювентусом", відігравшись на останніх хвилинах: відео

Мадридський "Атлетіко" 18-го вересня у першому турі Ліги чемпіонів приймав туринський "Ювентус". Команди розійшлися результативною нічиєю, а "матрацники" відігралися, програючи у два голи.

Атлетіко – Ювентус 2:2

Голи: Савіч, 70, Еррера, 90 – Куадрадо, 48, Матюїді, 65

Навесні "Ювентус" та "Атлетіко" влаштували драматичні розбірки в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. "Ювентус" зумів зробити камбек та вийшов у чвертьфінал. "Матрацники", які влітку здійснили кадрову чистку, прагнули взяти реванш.

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У першому таймі на глядачів чекала боротьба тактик: на двох команди завдали тільки 5 ударів у ствір. Та ці постріли не несли надзвичайно загрози. Яскраво перший тайм провів Жоау Феліш. На 11 хвилині він пішов у дриблінг, а потім з лінії штрафного пробив у правий нижній кут. Войцех Щенсний був спокійний і зробив хороший сейв.

Через дві хвилини Жоау Феліш стрибав вище всіх, щоб замкнути навіс ударом головою. Войцех Щенсний в класному стрибку дістав м'яч. На перерву команди пішли без забитих м'ячів.

Відразу по перерві "Ювентус" відкрив рахунок у грі. Ігуаїн втік від оборонців "Атлетіко" й знайшов пасом на фланзі Куадрадо. Хоча "матрацники" встигли повернутися в захист, але завадити забити гол Куадрадо вони не змогли. Колумбієць потужно пробив у дальній кут і не залишив шансів Яну Облаку.

На 60 хвилині "матрацники" розіграли прекрасну комбінацію у штрафному "Юве". Тріпп'є віддав пас у штрафний на Коке, а той вивів на удар Сауля. Іспанець з прекрасної позиції запустив м'яч вище воріт. Попри те, що мадридці володіли перевагою, забити гол знову вдалося саме італійцям.

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Французький півзахисник Блез Матюїді ударом головою замкнув простріл Алекса Сандро – 2:0 й ситуація для "Атлетіко" виглядала критичною. Через 5 хвилин підопічні Дієго Сіміоне зуміли відіграти один м'яч.

Після навісу зі штрафного Хіменес скинув на Савіча й оборонець мадридців переправив м'яч у сітку.

На 73 хвилині "Ювентус" мав забивати третій гол "Ювентуса". Гонсало Ігуаїн увірвався у штрафний і завдав удар у лівий кут воріт – Ян Облак був на висоті й відбив м'яч. Все йшло до перемоги "Ювентуса". Та на 90 хвилині Еррера вдало зіграв у штрафному туринців і вирвав для господарів нічию.

Відеоогляд матчу Атлетіко – Ювентус