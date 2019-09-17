Атлетіко – Ювентус: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Іспанський "Атлетіко" та італійський "Ювентус" знову зійдуться у Лізі чемпіонів. Після матчів 1/8 фіналу минулого сезону, команди цього разу потрапили в одну групу. І зіграють вже у першому турі. Їх матч відбудеться у середу, 18 вересня. А букмекери оцінили шанси кожної з команд на перемогу.

Атлетіко – Ювентус. Прогноз

"Атлетіко" перед початком сезону втратив одного зі своїм лідерів – нападник Антуан Грізманн перейшов до одного з головних конкурентів – "Барселони", Але на його місце купили юного Жоау Феліша. Тож цей матч може стати першим протистоянням на міжнародній арені двох зіркових португальських футболістів – Феліша з "Атлетіко" та Кріштіану Роналду з "Ювентуса". Хоча більше досвіду в останнього, і це може зіграти свою роль.

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Та варто нагадати, що минулого сезону "Атлетіко" переміг вдома 2:0. І лише через поразку на виїзді 3:0 вилетів від "Ювентуса" в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Хет-триком тоді якраз і відзначився Роналду. Відтак на стадіоні "Ванда Метрополітано" більше шансів перемогти таки в господарів.

Нагадаємо, матч "Атлетіко" –"Ювентус" відбудеться у середу, 18 вересня. Початок матчу о 22:00.

Прогноз PariMatch

Їх експерти прогнозують, що "Атлетіко" виграє цей матч. Коефіцієнт на такий підсумок гри – 2,35. На те, що переможе у матчі "Ювентус" – 3,50. Нічийний результат у підсумку – 3,10.

При цьому сам матч навряд чи буде гольовим. Ставка на "тотал матчу більше 2,0 Атлетіко" отримала коефіцієнт 5,40, натомість "тотал матчу більше 2,0 Ювентус" аж 8,60. Також ставка на те, що обидві команди заб'ють складає 2,10, що цього не станеться – 1,74.

Прогноз 1xbet

Тут теж вважають, що у "Атлетіко" більше шансів перемогти – 2,43 на їх перемогу. Перемога "Ювентуса" оцінена в 3,44. Нічия у матчі – 3,125.

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Щодо кількості голів, то ставка "тотал матчу більше 2,0" отримала 1,88. На те, що "Тотал матчу менше 2,0" приймають з коефіцієнтом 1,92.

Прогноз Favorit

Ці букмекери виставили коефіцієнт 2,36 на перемогу "Атлетіко". На перемогу "Ювентуса" вони приймають з коефіцієнтом 3,30. Нічия – 3,10.

Варто відзначити, що найбільше шансів забити має саме Роналду – 2,60 на його гол у матчі. Далі йдуть ще двоє гравців "Ювентуса" – Альваро Мората (2,80) та Гонсало Ігуаїн (3,00). Лише після цього Жоау Феліш з коефіцієнтом 3,50.