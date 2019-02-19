Атлетіко – Ювентус: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів та гол Роналду чи Грізманна

У середу, 20 лютого, іспанський "Атлетіко" зіграє проти італійського "Ювентуса" перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Букмекери оцінили шанси команд як на перемогу в цьому матчі, так і на прохід у чвертьфінал турніру. А також, чи заб'ють топ-форварди Антуан Грізманн та Кріштіано Роналду у ворота суперників.

Попри те, що команди грають перший матч на полі "Атлетіко", обидва клуби мають майже рівні шанси на перемогу у цій зустрічі. Так, у William Hill на перемогу іспанської команди виставили коефіцієнт 2,75. На те, що переможе "Ювентус" – 2,80. Нічия у першому матчі між цими командами оцінена в 3,00.

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Щодо проходу у наступний раунд, то тут вже більше шансів у "Ювентуса" – 1,50 на противагу 2,50 на прохід "Атлетіко".

Цей матч також буде протистоянням двох топ-форвардів – Антуана Грізманна з "Атлетіко" та Крістіано Роналду з "Ювентуса". На гол першого з них у цьому матчі коефіцієнт 2,50. На те, що у матчі відзначиться Роналду – 2,37.

У PariMatch шанси на перемогу "Атлетіко" та "Ювентуса" у цьому матчі рівні – 2,85. Коефіцієнт на те, що команди так і не зможуть виявити сильнішого і зіграють у нічию – 3,00.

Однак на прохід у наступний раунд шанси в "Атлетіко", на думку букмекерів, значно нижчі – 2,67. При цьому що на прохід "Ювентуса" майже без змін від попереднього – 1,51.

Щодо протистояння Грізманна та Роналду, то гол форварда "Атлетіко" оцінений у 2,95. Результативний удар Роналду ж має показник 2,55.

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Натомість у "Фаворит спорт" вже у першому матчі віддали перевагу "Ювентусу" – 2,71 на їх перемогу. На перемогу "Атлетіко" – 2,92. Нічия у матчі – 3,05.

Шанси "Ювентуса" пройти у чвертьфінал Ліги чемпіонів майже вдвічі вищі, аніж їх суперників – 1,44 проти 2,80 на прохід "Атлетіко".

Матч "Атлетіко" – "Ювентус" відбудеться у середу, 20 лютого. Початок матчу о 22:00. Відео голів та огляд гри – на Спорт 24.