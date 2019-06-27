"Атлетіко" запропонував 126 мільйонів євро за 19-літнього нападника Жоау Феліша

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Жоау Феліш
Жоау Феліш

Іспанський "Атлетіко" зробив офіційну пропозицію про трансфер 19-літнього нападника португальської "Бенфіки" Жоау Феліша.

"Атлетіко" запропонував за 19-літнього нападника 126 мільйонів євро. При цьому що у контракті гравця є сума відступних у розмірі 120 мільйонів євро. Відповідна інформація оприлюднена на сайті "Бенфіки".

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Різниця у 6 мільйонів євро, яку запропонував "Атлетіко", це індексація за розтермінування платежу.

Варто додати, що Жоау Феліш провів 43 матчі у цьому сезоні. Він забив 20 голів та віддав 11 результативних передач. У матчі 1/4 фіналу Ліги Європи з "Айнтрахтом" він забив три голи, ставши наймолодшим автором хет-трику в ЛЄ

Відеоогляд матчу Бенфіка – Айнтрахт

Також Жоау Феліш – перший за 27 років гравець "Бенфіки", який зробив хет-трик у матчах єврокубків. Останній, кому це вдавалося зробити – Антоніо Пашеку у вересні 1992 року забив три голи у ворота словенської "Ізоли" у Кубку УЄФА.

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Теги: Спорт Футбол Трансфери Атлетіко
Джерело: 24 канал
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