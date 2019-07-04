"Атлетіко" здійснив рекордний трансфер, придбавши 19-річного футболіста

Мадридський "Атлетіко" оголосив про рекордний в історії клубу трансфер. Лави "матрацників" поповнив футболіст португальської "Бенфіки" Жоау Фелікс.

Мадридський клуб анонсував трансфер 19-річного хавбека, опублікувавши ролик у своєму офіційному Twitter.

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Відео, на якому португалець ходить по залах Національного музею Прадо в Мадриді, закінчується словами: "Ласкаво просимо, Жоау Фелікс! Досконалий талант".

"Бенфіка" також підтвердила перехід гравця, за якого "Атлетіко" заплатить 126 мільйонів євро. Це найдорожче придбання в історії іспанців.

Платіж буде розбитий на дві частини. Спочатку мадридці заплатять 30 мільйонів євро, потім ще 96 мільйонів.

"Бенфіка" при цьому отримає сумарно 120 мільйонів, а решта шість мільйонів – фінансові витрати.

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Фелікс підпише зі своїм новим клубом 5-річний контракт із зарплатою 3,5 мільйона євро за сезон.

На клубному рівні Фелікс провів 87 матчів у всіх турнірах, забив 34 голи, віддав 17 результативних передач.

Водночас лави "Атлетіко" покинув зірковий півзахисник Родрі. Він продовжить кар'єру на "туманному Альбіоні". Мадридський клуб також покинули: Хуанфран, Дієго Годін, Лукас Ернандес. Покине команду й Антуан Грізманн.