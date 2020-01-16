Australian Open-2020: Цуренко зіграє з Барті та інші результати жеребкування

Відбулося жеребкування першого в тенісному сезоні турніру серії "Гренд Слем" – Australian Open. Своїх суперниць дізналися українські тенісистки.

Наразі в основній сітці Australian Open 5 представниць України. Дарина Лопатецька і Катаріна Завацька все ще проходять кваліфікацію.

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З ким зіграють українки

Еліна Світоліна отримала п'ятий номер посіву і в першому колі зіграє проти Кеті Бултер. Бултер заявилась на турнір по "захищеному рейтингу".

отримала п'ятий номер посіву і в першому колі зіграє проти Кеті Бултер. Бултер заявилась на турнір по "захищеному рейтингу". Даяна Ястремська посіяна на турнірі під 23-м номером. На старті вона зустрінеться з однією з переможниць кваліфікації.

посіяна на турнірі під 23-м номером. На старті вона зустрінеться з однією з переможниць кваліфікації. Катерина Козлова зіграє проти Прісцилли Хон, яка отримала wild card. Козлова ніколи не вигравала в основній сітці Australian Open.

зіграє проти Прісцилли Хон, яка отримала wild card. Козлова ніколи не вигравала в основній сітці Australian Open. Леся Цуренко на старті турніру зустрінеться з першою ракеткою світу Ешлі Барті.

на старті турніру зустрінеться з першою ракеткою світу Ешлі Барті. Катерина Бондаренко заявилася на турнір по "захищеному рейтингу". У першому колі українку чекає володарка wild card Аріна Родіонова.

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Основна сітка Australian Open-2020 стартує 20 січня 2020 року й триватиме до 2 лютого.

Чинною чемпіонкою Australian Open є Наомі Осака. У чоловічій сітці у 2019 році перемогу здобув Новак Джокович.