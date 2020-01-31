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Australian Open-2020: визначилися усі фіналісти

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Австрієць Домінік Тім став останнім тенісистом, який гарантував собі вихід у фінал Australian Open-2020. У півфіналі Тім обіграв німця Александра Зверєва.

Домінік Тім – Александр Зверєв 3:1 (3:6, 6:4, 7:6, 7:6)

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Поєдинок тривав три з половиною години. Зверєв виграв тільки перший сет, в якому тричі оформив брейк.

На початку наступної партії тенісисти обмінялися брейками. Тім дотиснув німця, оформивши брейк у 7-у геймі.

Третій сет також не обійшовся без зворотних брейків. При чому в 11-у геймі Тім не використав два сет-пойнти на подачі німця. Австрієць виграв партію на тай-брейку.

Запекла боротьба точилася у 4-у сеті, в якому тенісисти не оформили жодного брейку. Доля партії визначилася на тай-брейку, яку виграв Тім, тим самим і оформив вихід у фінал.

Таким чином, Домінік оформив свій дебютний вихід у фінал Australian Open. Його суперником буде Новак Джокович.

У півфіналі серб не мав проблем з травмованим Роджером Федерером. Для Джоковича це 8-й фінал. Усі попередні фінали Новак виграв. Фінал відбудеться 2 лютого.

Натомість у фіналі жіночої сітки зійдуться кривдниця Еліни Світоліної – іспанка Гарбіньє Мугуруса та Софія Кенін. Гра відбудеться у суботу, 1-го лютого.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Теніс Новини Спорту Australian Open
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