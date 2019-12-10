Australian Open: п'ятеро українок зіграють в основній сітці

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Еліна Світоліна / wtatennis.com

10 грудня визначився список учасниць основної сітки першого в новому сезоні турніру Великого Шолома – Australian Open. В основній сітці зіграють п'ятеро українок.

По рейтингу до основної сітки потрапили 99 тенісисток, в тому числі чотири українки: Еліна Світоліна (№6), Даяна Ястремська (№22), Леся Цуренко (№72) і Катерина Козлова (№92).

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Як повідомляє btu, Катерина Бондаренко скористалася "захищеним рейтингом" (№85).

На сьомому місці в альтернативному списку на потрапляння в основну сітку перебуває Катаріна Завацька (№107).

Відкритий чемпіонат Австралії пройде з 20 січня до 2 лютого 2020 року.

Торік найкраще з українок виступила Еліна Світоліна. Еліна зуміла пробитися до чвертьфіналу, в якому програла Наомі Осаці.

У підсумку, японка Осака зуміла виграти титул. У чоловічій сітці перемогу здобув серб Новак Джокович.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Теніс Australian Open
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