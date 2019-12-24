Australian Open збільшив призовий фонд: скільки можуть заробити українці

Australian Open-2020 більш ніж на 13% збільшив свій призовий фонд – до 49 мільйонів доларів США. З 2007-го призовий фонд турніру зріс утричі.

Як повідомили організатори турніру, у 2007 році призовий фонд становив 13,8 мільйона доларів США.

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Крім того, значно зросла сума, яку у 2020 році гравці отримають у матчах кваліфікації. Так, при програші в першому колі кваліфікації виплати складуть 13 800 доларів США – на 33,3% більше, ніж торік.

Суми призових у порівнянні з 2019-м виростуть обернено пропорційно. Наприклад, при програші в першому колі основної сітки гравець отримає на 20% більше – 62 300 доларів США, а при виході у півфінал призові збільшаться вже на 13% і складуть 719 600 доларів США.

Сума, яку отримає переможець Australian Open, у порівнянні з минулим роком не зміниться. Вона складе 2,85 мільйона доларів США.

Основна сітка Australian Open-2020 стартує 20 січня 2020 року й триватиме до 2 грудня.

Чинною чемпіонкою Australian Open є Наомі Осака. У чоловічій сітці у 2019 році перемогу здобув Новак Джокович.