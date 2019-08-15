Аварійна посадка літака Москва – Сімферополь: пілот перед тим перевозив спортивні команди Росії

699 Читать новость на русском
Аварійна посадка літака у Росії
Аварійна посадка літака у Росії

Поблизу Москви здійснив аварійну посадку літак Boeing А321 "Уральських авіаліній". Він летів з Москви до окупованого Сімферополя. Але був змушений здійснити екстрену посадку у кукурудзяному полі.

Першим пілотом літака був Дамір Юсупов. Саме він у ручному режимі здійснив аварійну посадку. Усі 234 особи на борту залишилися живі, лише дехто отримав пошкодження.

Читайте також: Аварійна посадка літака Москва – Сімферополь в кукурудзяному полі: що відомо – фото, відео


Дамір Юсупов

Юсупов почав вчитися на пілота після 30 років. До цього він був муніципальним юристом в Сизрані. Юсупов ще у віці 32 років вступив до Бугурусланского льотного училища цивільної авіації, яке закінчив з відзнакою. А в 2013 році він теж з відзнакою закінчив Санкт-Петербурзький державний університет цивільної авіації – і відразу після цього був прийнятий на роботу в "Уральські авіалінії". У 2018-му Юсупов отримав другу спеціальність, закінчивши Ульяновський інститут цивільної авіації за напрямом «аеронавігація».

Юсупов водить літаки Airbus A320, 319, 321, літав по Росії, в Китай, Середню Азію, Туреччину, Арабські Емірати, Туніс, Єгипет. Возив чартерними спецрейсами хокейну команду "Ак Барс" та футбольну команду "Рубін", а також збірну Росії з фігурного катання. 

blog_ava
Цистит: симптоми, лікування, причини виникнення
сьогодні
9270
Теги: Спорт Новини Спорту Аварія літака у Підмосков’ї
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Риболовля і катання на човні: як Ломаченко готується до бою з Кемпбеллом (відео)
сьогодні 15:39 Риболовля і катання на човні: як Ломаченко готується до бою з Кемпбеллом (відео)
398
Трансфери команд УПЛ: онлайн
16 серпня 17:40 Трансфери команд УПЛ: онлайн
12775
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
сьогодні 13:25 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
7647
День в історії: 50 років перемоги "Карпат" в Кубку СРСР
сьогодні 15:20 День в історії: 50 років перемоги "Карпат" в Кубку СРСР
129
"Баварія" неочікувано зіграла внічию з "Гертою", Левандовскі оформив дубль: відео
сьогодні 10:09 "Баварія" неочікувано зіграла внічию з "Гертою", Левандовскі оформив дубль: відео
296
Новини
Більше новин
Залиште відгук