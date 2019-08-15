Аварійна посадка літака Москва – Сімферополь: пілот перед тим перевозив спортивні команди Росії

Поблизу Москви здійснив аварійну посадку літак Boeing А321 "Уральських авіаліній". Він летів з Москви до окупованого Сімферополя. Але був змушений здійснити екстрену посадку у кукурудзяному полі.

Першим пілотом літака був Дамір Юсупов. Саме він у ручному режимі здійснив аварійну посадку. Усі 234 особи на борту залишилися живі, лише дехто отримав пошкодження.

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Дамір Юсупов

Юсупов почав вчитися на пілота після 30 років. До цього він був муніципальним юристом в Сизрані. Юсупов ще у віці 32 років вступив до Бугурусланского льотного училища цивільної авіації, яке закінчив з відзнакою. А в 2013 році він теж з відзнакою закінчив Санкт-Петербурзький державний університет цивільної авіації – і відразу після цього був прийнятий на роботу в "Уральські авіалінії". У 2018-му Юсупов отримав другу спеціальність, закінчивши Ульяновський інститут цивільної авіації за напрямом «аеронавігація».

Юсупов водить літаки Airbus A320, 319, 321, літав по Росії, в Китай, Середню Азію, Туреччину, Арабські Емірати, Туніс, Єгипет. Возив чартерними спецрейсами хокейну команду "Ак Барс" та футбольну команду "Рубін", а також збірну Росії з фігурного катання.