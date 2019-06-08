Австралійська тенісистка Ешлі Барті вперше в кар'єрі виграла Ролан Гаррос

Австралійська тенісистка Ешлі Барті, яка посідає восьме місце в рейтингу WTA, стала переможницею Відкритого чемпіонату Франції Ролан Гаррос 2019.

Ешлі Барті – Маркета Вондрусова 2:0 (6:1, 6:3)

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У фінальному матчі австралійка доволі легко перемогла сенсацію цьогорічного Ролан Гаррос 19-річну представницю Чехії Маркету Вондрусову.

У першому сеті Барті віддала суперниці всього один гейм на своїй подачі й впевнено перемогла 6:1. У другій партії чешка двічі програла на своїй подачі, чого Барті виявилося достатньо, щоб здобути перемогу.

Для Барті це перший титул Великого Шолома. До цього представниця Австралії жодного разу не грала у фінальних матчах турнірів такого ґатунку.

Цей фінал став "наймолодшим" за останні 11 років на турнірах Великого Шолома. У 2008 році у вирішальному матчі на Ролан Гаррос зустрічалися 22-річна росіянка Дінара Сафіна і 20-річна сербка Ана Івановіч, яка і виграла титул.

У вирішальному матчі чоловічого розряду зійдуться 11-разовий чемпіон Ролан Гаррос Рафаель Надаль та австрієць Домінік Тім. Саме ці два тенісисти грали в торішньому фіналі.