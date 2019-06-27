Австралійський тенісист розтрощив усі свої ракетки після поразки на Вімблдоні: відео

Австралійський тенісист Акіра Сантіллан надзвичайно засмутився поразці у півфіналі кваліфікації Вімблдону. Тенісист після матчу розтрощив свої ракетки.

Після матчу проти бельгійця Рубена Бемельманса Акіра пішов на сусіднє поле, де не було глядачів. Від злості він поламав ракетки на траві.

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video of the end of Akira Santillan's epic meltdown at Wimbledon qualifying following his 12-10 in the third set loss to Ruben Bemelmans. you can see him stomping on his fifth and final racket.



Video by @SportsHorn pic.twitter.com/jb47mWSzeG — Ricky Dimon (@Dimonator) 26 червня 2019 р.

After losing to Ruben Bemelmans 12-10 in the third, Akira Santillan walked to a secluded spot on the Roehampton field, took out all five of his rackets one by one, and destroyed all of them.



He left with a trail of destruction in his wake. pic.twitter.com/na6L2FkcXo — Ricky Dimon (@Dimonator) 26 червня 2019 р.

Сантіллан поступився Бемельмансу в трьох сетах з рахунком 7:6, 3:6, 10:12. Матч тривав рівно три години.

Сантіллан займає 238-е місце в рейтингу ATP. 22-річний тенісист поки ще ні разу не грав в основній сітці турнірів серії Гренд Слем.

Подібна поведінка тенісистів не є чимось новим. Нещодавно австралійський тенісист Нік Кірйос був дискваліфікований з престижного ґрунтового турніру в Римі (Італія). Тенісист спочатку вдарив ракеткою об корт, а потім викинув на майданчик стілець.

Серйозні скандали розгорілися на Australian Open. Зокрема, німецький тенісист Александр Зверєв розтрощив свою ракетку. Не витримали нерви на Australian Open в іспанця Пабло Карреньо Бусти . Покидаючи корт, він жбурнув свою сумку і вигукував якісь слова на адресу судді.