Австралійський тенісист розтрощив усі свої ракетки після поразки на Вімблдоні: відео
Австралійський тенісист Акіра Сантіллан надзвичайно засмутився поразці у півфіналі кваліфікації Вімблдону. Тенісист після матчу розтрощив свої ракетки.
Після матчу проти бельгійця Рубена Бемельманса Акіра пішов на сусіднє поле, де не було глядачів. Від злості він поламав ракетки на траві.
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Сантіллан поступився Бемельмансу в трьох сетах з рахунком 7:6, 3:6, 10:12. Матч тривав рівно три години.
Сантіллан займає 238-е місце в рейтингу ATP. 22-річний тенісист поки ще ні разу не грав в основній сітці турнірів серії Гренд Слем.
Подібна поведінка тенісистів не є чимось новим. Нещодавно австралійський тенісист Нік Кірйос був дискваліфікований з престижного ґрунтового турніру в Римі (Італія). Тенісист спочатку вдарив ракеткою об корт, а потім викинув на майданчик стілець.
Серйозні скандали розгорілися на Australian Open. Зокрема, німецький тенісист Александр Зверєв розтрощив свою ракетку. Не витримали нерви на Australian Open в іспанця Пабло Карреньо Бусти. Покидаючи корт, він жбурнув свою сумку і вигукував якісь слова на адресу судді.