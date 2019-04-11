Австралійського регбіста вигнали зі збірної після слів "всі геї потраплять в пекло"

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Ісраел Фолау
Ісраел Фолау

Австралійський регбіст Ісраел Фолау виключений зі збірної своєї країни. Причиною такого рішення стали неоднозначні висловлювання спортсмена.

На своїй сторінці в Instagram Ісраел Фолау виклав картинку: "Увага! Всім п'яницям, гомосексуалістам, перелюбником, брехунам, злодіям, атеїстам і ідолопоклонникам! Пекло вас чекає! Покайтеся! Тільки Ісус врятує вас". Також він додав підпис: "Ті, що живуть у гріху, потраплять у пекло, якщо ви не покаялися. Ісус Христос любить вас і дає вам час відвернутися від свого гріха і прийти до нього".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Those that are living in Sin will end up in Hell unless you repent. Jesus Christ loves you and is giving you time to turn away from your sin and come to him. _______________ Now the works of the flesh are manifest, which are these , adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies, envyings, murders, drunkenness, revelings, and such like: of the which I tell you before, as I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. Galatians 5:19‭-‬21 KJV _______________ Then Peter said unto them, Repent, and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Acts 2:38 KJV _______________ And the times of this ignorance God winked at; but now commandeth all men every where to repent: Acts 17:30 KJV _______________

Допис, поширений Israel Folau (@izzyfolau)

У Австралійському регбійному союзі вирішили, що такі заяви мають гомофобний характер. Вони намагалися зв'язатися з гравцем, щоб отримати від нього пояснення. Однак їм не вдалося це зробити. Тож було прийнято рішення відсторонити гравця від матчів за національну збірну Австралії.

Дізнайтеся більше: Що таке гомофобія та чому з нею потрібно боротися

"Попри те, що Ісраел має право на свої релігійні переконання, спосіб його висловлювань не відповідає цінностям спорту", – йдеться в заяві Австралійського регбійного союзу.

Окрім того, таке жорстке покарання пов'язано з тим, що Ісраел Фолау не вперше висловлюється таким чином. При цьому що гравець лише декілька місяців тому підписав контракт зі збірною Австралії на декілька мільйонів доларів.

Таким чином, Фолау, який є одним з кращих гравців збірної Австралії, пропустить Кубок світу-2019 у Японії. Він розпочнеться 20 вересня 2019 року.

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Теги: Спорт Новини Спорту Австралія Регбі
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