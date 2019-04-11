Австралійського регбіста вигнали зі збірної після слів "всі геї потраплять в пекло"

Австралійський регбіст Ісраел Фолау виключений зі збірної своєї країни. Причиною такого рішення стали неоднозначні висловлювання спортсмена.

На своїй сторінці в Instagram Ісраел Фолау виклав картинку: "Увага! Всім п'яницям, гомосексуалістам, перелюбником, брехунам, злодіям, атеїстам і ідолопоклонникам! Пекло вас чекає! Покайтеся! Тільки Ісус врятує вас". Також він додав підпис: "Ті, що живуть у гріху, потраплять у пекло, якщо ви не покаялися. Ісус Христос любить вас і дає вам час відвернутися від свого гріха і прийти до нього".

У Австралійському регбійному союзі вирішили, що такі заяви мають гомофобний характер. Вони намагалися зв'язатися з гравцем, щоб отримати від нього пояснення. Однак їм не вдалося це зробити. Тож було прийнято рішення відсторонити гравця від матчів за національну збірну Австралії.

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"Попри те, що Ісраел має право на свої релігійні переконання, спосіб його висловлювань не відповідає цінностям спорту", – йдеться в заяві Австралійського регбійного союзу.

Окрім того, таке жорстке покарання пов'язано з тим, що Ісраел Фолау не вперше висловлюється таким чином. При цьому що гравець лише декілька місяців тому підписав контракт зі збірною Австралії на декілька мільйонів доларів.

Таким чином, Фолау, який є одним з кращих гравців збірної Австралії, пропустить Кубок світу-2019 у Японії. Він розпочнеться 20 вересня 2019 року.