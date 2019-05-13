Автомобіль безпеки спричинив курйозну аварію під час перегонів: відео
На першому етапі China Touring Car Championship ще до початку перегонів відбулася аварія. І спричинив її автомобіль безпеки.
Автомобіль безпеки, який виїхав на трасу, опинився перед машиною BAIC Senova. Намагаючись уникнути зіткнення, він гонщик повернув ліворуч, і "підрізав" свого напарника по команді.
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Джерело: 24 канал
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