Автомобіль безпеки спричинив курйозну аварію під час перегонів: відео

На першому етапі China Touring Car Championship ще до початку перегонів відбулася аварія. І спричинив її автомобіль безпеки.

Автомобіль безпеки, який виїхав на трасу, опинився перед машиною BAIC Senova. Намагаючись уникнути зіткнення, він гонщик повернув ліворуч, і "підрізав" свого напарника по команді. Оце так відео: Бразильська спортсменка моторошним кидком на голову нокаутувала суперницю Drama for the first round of the 2019 #CTCC at Guangdong, as the two BAIC Senova cars of David and Juan Carlos Zhu are taken out by the safety car pic.twitter.com/y34O5emi5X — TouringCarTimes (@TouringCarTimes) 11 травня 2019 р.