Автомобіль безпеки спричинив курйозну аварію під час перегонів: відео

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Автомобіль безпеки спричинив курйозну аварію під час перегонів: відео

На першому етапі China Touring Car Championship ще до початку перегонів відбулася аварія. І спричинив її автомобіль безпеки.

Автомобіль безпеки, який виїхав на трасу, опинився перед машиною BAIC Senova. Намагаючись уникнути зіткнення, він гонщик повернув ліворуч, і "підрізав" свого напарника по команді.

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Теги: Новини Спорту Спорт Перегони
Джерело: 24 канал
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