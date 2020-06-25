Знаменитий американський баскетболіст Вінс Картер, який першим з діючих спортсменів зіграв в НБА в чотирьох десятиліттях, оголосив про завершення ігрової кар'єри.

Про це повідомляє офіційний Twitter "Атланти Хоукс", за яку останнім часом виступав Картер.

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"Я офіційно завершив грати в баскетбол на професійному рівні", – сказав Картер.

Що відомо про Вінса Картера

Картер дебютував в НБА в 1998 році, і в першому ж сезоні був визнаний найкращим новачком ліги. З 2000-го по 2007 роки Картер щорічно приймав участь у Матчі всіх зірок, а в 2000 році також виграв конкурс слем-данків.

В НБА Картер виступав за "Торонто" (1998-2004), "Нью-Джерсі" (2004-2009), "Орландо" (2009-2010), "Фінікс" (2010-2011), "Даллас" (2011-2014 ), "Мемфіс" (2014-2017), "Сакраменто" (2017-2018) і "Атланту" (2018-2020).

Сумарно Картер провів в НБА 1541 матч, в яких набирав в середньому 16,7 очка, робив 4,3 підбору і 3,1 передачі за гру.

У 2000-му Картер переміг на конкурсі слем-данків в НБА. Його м'яч, забитий зверху на Олімпіаді-2000 в поєдинку проти французів, вважається одним з найкращих в історії – Картер, зріст якого становить 198 см, перестрибнув з запасом 218-сантиметрового суперника.

Відео данку Картера