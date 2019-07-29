Автор переможного гола "Динамо" Гармаш повторив досягнення легендарних Буряка та Белькевича

Півзахисник "Динамо" Денис Гармаш вийшов в основі команди на матч проти "Шахтаря" за Суперкубок України. Таким чином гравець розпочав свій 12-й сезон в основній команді "Динамо".

Відтак Гармаш за цим показником зрівнявся з легендарними гравцями "Динамо" попередніх епох – Леонідом Буряком, Павлом Яковенком та Валентином Белькевичем. Кожен з них теж провів по 12 сезонів у "Динамо".

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Рекорд же належить воротарю Олександру Шовковському. Він виступав за київський клуб протягом 24 сезонів (з 1993 до 2017 року). На другій позиції – Олег Блохін. Нападник у формі "Динамо" грав 19 сезонів (1969 – 1987).

Для Гармаша поєдинок за Суперкубок проти "Шахтаря" 28 липня також став 268-м за основу киян: у чемпіонаті України Денис провів 171 матч, у Кубку – 25, у Суперкубку – 6, у Лізі чемпіонів – 28, у Лізі Європи – 35, у Кубку чемпіонів СНД – 3.

До слова, у матчі за Суперкубок Гармаш показав жест у бік фанатів "Шахтаря".