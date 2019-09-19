Авторитетне видання назвало Маліновського найкращим гравцем "Аталанти" в матчі Ліги чемпіонів

26-річний хавбек італійської "Аталанти" і національної збірної України Руслан Маліновський дебютував в Лізі чемпіонів.

Руслан Маліновський був визнаний авторитетним італійським виданням La Gazzetta dello Sport найкращим гравцем команди в матчі Ліги чемпіонів із загребським "Динамо" (0:4).

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Видання зазначає, що середня лінія бронзових призерів італійського чемпіонату стала грати ефективніше після виходу Маліновського на другий тайм.

Півзахисник збірної України заслужив оцінку в 6 балів. Стільки ж у складі "бермагаскі" отримав тільки півзахисник Маріо Пашаліч.

У дебютному сезоні в Італії Руслан зіграв в 3 матчах у всіх турнірах на старті кампанії, результативними діями не відзначався.

У неділю, 22 вересня, в рамках Серії А підопічні Джан П'єро Гасперіні приймуть "Фіорентину".