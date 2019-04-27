Авторитетний портал назвав Андрія Шевченка найгіршим форвардом в історії "Челсі"

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Андрій Шевченко
Андрій Шевченко

Легендарний український нападник, а нині головний тренер збірної України Андрій Шевченко потрапив до списку з восьми найгірших форвардів в історії лондонського "Челсі".

Автор порталу Fourfourtwo Річард Джоллі склав список з 8 найгірших нападників в історії "Челсі".

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Очолив рейтинг український нападник Андрій Шевченко, який переїхав до Лондона з Мілана в 2006 році за 30 мільйонів фунтів.

"Челсі" виграв чемпіонський титул з Дідьє Дрогба, який очолював формацію 4-3-3. Але Роман Абрамович підписав Шевченка. У підсумку, Моурінью пожертвував вінгера заради того, щоб інтегрувати в команду нового форварда. Гра "Челсі" була порушена. Це не допомогло, адже команді дістався не той Шевченко, який багато забивав за "Мілан",
– написав журналіст.

За два роки Шевченко забив лише 22 голи в 77 матчах, переніс важку травму спини, дві операції і ненадовго повернувся в Мілан.

Також до списку увійшли Кріс Саттон, Радамель Фалькао, Адріан Муту, Матея Кежман, Фернандо Торрес, Гонсало Ігуаїн і Альваро Мората.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Андрій Шевченко Челсі
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