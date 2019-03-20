Авторитетний журналіст назвав наступного суперника Усика

Журналіст ESPN Ден Рафаель повідомив, що найбільш вірогідним суперником Олександра Усика (16-0, 12 КО) для дебюту в суперважкій вазі є Карлос Такам (36-5-1, 28 КО).

Про це Рафаель повідомив на своїй сторінці в Twitter.

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"Найбільш вірогідний суперник Усика – Такам", – написав Рафаель.

Leading candidate is Carlos Takam https://t.co/1IcnBPefn7 — Dan Rafael (@danrafaelespn) 20 марта 2019 г.

38-річний камерунець Карлос Такам у своєму останньому поєдинку здолав німця Сенада Гаши (технічний нокаут в 7 раунді), однак до того програв чемпіонські бої Дереку Чісорі і Ентоні Джошуа.

У вівторок, 19 березня, Всесвітня боксерська асоціація (WBA) зобов'язала Олександра Усика провести захист свого поясу проти росіянина Дениса Лебедєва (32-2, 23 КО).

Правда, українець навряд чи погодиться на цей поєдинок, тому що останнім часом активно набирає вагу і готується до переходу в суперважку вагу.

Свій останній бій Усик провів проти Тоні Белью (30-3-1, 20 КО), відправивши суперника в нокаут у восьмому раунді. Таким чином українець захистив усі чемпіонські титули у важкій вазі.

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