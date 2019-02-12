Аякс – Реал: у якому стані команди напередодні протистояння

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Аякс готується приймати Реал
Аякс готується приймати Реал / topsport.mk

Мадридський Реал розпочинає плей-оф найпрестижнішого клубного турніру Європи – Ліги Чемпіонів – у Амстердамі проти Аяксу. До поєдинку Ліги чемпіонів іспанці підходять у чудовій формі. А от у Аякса не все гаразд.

"Вершкові" не програють уже сім матчів поспіль, зігравши в нічию з Барселоною та розбивши Атлетіко.

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Сантьяго Соларі, головний тренер Реала, на передматчевій прес-конференції зазначив: "Аякс сповідує комбінаційний футбол. У суперника прекрасні футболісти. Сподіваюся, ми зможемо зіграти так само добре, як три дні тому в мадридському дербі".

Соларі
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Тим часом у стані Аяксу насправді не все доладу. В останніх чотирьох зустрічах амстердамці перемогли тільки двічі, а в крайньому матчі чемпіонату узагалі поступилися середняку. До того ж, під питанням участь в грі новачка Барселони, який до кінця сезону ще виступатиме в Аяксі – Френкі де Йонга. Хоч гравець і готувався з командою до поєдинку з Реалом.

Ще в одному матчі ігрового дня 13 лютого лондонський Тоттенхем прийме лідера Бундесліги дортмундську Борусію. "Джмелям" не допоможе капітан Марко Ройс, "шпорам" – головний бомбардир Харі Кейн. Обидва матчі розпочнуться о 22:00.

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Теги: Спорт Футбол Ліга чемпіонів Реал
Джерело: 24 канал
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