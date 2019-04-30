"Аякс" на виїзді переміг "Тоттенхем" у півфіналі Ліги чемпіонів: відео

Амстердамський "Аякс" несподівано зумів перемогти на виїзді лондонський "Тоттенхем" у першому матчі півфінального протистояння Ліги чемпіонів. Нідерландці здобули мінімальну звитягу.

Тоттенхем – Аякс 0:1

Голи: ван де Беек, 15

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Протистояння "Тоттенхем" – "Аякс" не має багатої історії, як класичні європейські двобої "Баварія" – "Реал", "Мілан" – "Ліверпуль" тощо. Проте клуби пов'язують футболісти. У "Тоттенхемі" грають чотири колишніх футболісти "Аякса": Тобі Алдервейрелд, Ян Вертонген, Давінсон Санчес і Крістіан Еріксен.

У попередньому раунді "Тоттенхем" не без драми вибив "Манчестер Сіті". "Аякс" сенсаційно переміг "Ювентус". У двобої з "містянами" лондонці втратили ключових гравців, які не вийшли на гру проти нідерландців. Зокрема, це Сон (перебір карток) та Кейн (травма). Через це Маурісіо Почеттіно вимушений був грати за схемою 3:4:3, використовуючи в грі 5 номінальних оборонців. В атаці "шпори" надіялися на Льоренте та Моуру. У свою чергу основний склад випустив Ерік тен Гаг. "Аякс" грав за своєю улюбленою схемою 4:3:3.

Стартові хвилини поєдинку команди провели у традиційні розвідці й не прагнули форсувати події. "Аякс" прибрав ініціативу до своїх ніг близько з десятої хвилини. У "шпор" за відсутності Кейна та Сона помітно не клеїлася гра в атаці. Лондонці просто не знали, що зробити з м'ячем і втрачали його на половині поля гостей.

"Аякс" же втілив свою перевагу в гол на 15 хвилині. Амстердамці розіграли запаморочливу комбінацію в штрафному "Тоттенхема" й Зієш вивів ван де Беека на ударну позицію. Донні, взявши паузу, холоднокровно переграв Льорісі – 1:0. Уже через декілька хвилин "Сини Бога" могли подвоїти перевагу. Ван Деебек вийшов віч-на-віч з Льорісом, але не зміг переграти французького воротаря.

У свою чергу "Тоттенхем" надалі не міг організувати традиційну для себе швидку атаку. У першому таймі "шпори" мали тільки два небезпечні моменти й ті були створені тільки після стандартного положення. На 26 хвилині головою пробивав Льоренте, а в компенсований час Алдервейрелд. Однак обидва удари були невлучні. Також у першому таймі "Тоттенхем" провів вимушену заміну. Матч через жахливу травму не зміг продовжити Ян Вертонген.

Тоттенхем – Аякс – відео кращих моментів першого тайму

Уже на перших секундах другого тайму "Тоттенхем" міг зрівнювати рахунок. Льоренте продемонстрував чудеса техніки у штрафному "Аякса", однак іспанець забарився з ударом. Урятувати момент своїм пострілом намагався Аллі, але марно. Гості відповіли дальнім ударом Тальяфіко, але м'яч пролетів біля стійки.

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Ще один чудовий удар на 50 хвилині завдав Аллі. Англієць "смачно" приклався злету, але м'яч прилетів точно в руки Онана. "Аякс" відразу ж відповів не менш гостро. "Шпори" втратили м'яч на рівному місці, внаслідок чого Зієш та компанія ледь не покарали лондонців. Оборонці "Тоттенхема" встигли повернутися в захист та ліквідувати загрозу. Господарі поля запропонувала "Аяксу" надзвичайно високий темп гри, внаслідок чого довгий відрізок ігрового часу нідерландці були без м'яча.

Ближче до середини другого тайму гра вирівнялася й поспіх футболістів "Тоттенхема" точно не грав їм на руку. "Аяксу" же вдалося перемістити гру від своїх воріт та навіть створювати небезпечні моменти біля володінь Льоріса. На 78 хвилині стійка врятувала "Тоттенхем" від другого пропущеного м'яча. Тадіч вивів Нереса на ударну позицію і той з меж штрафного цілив у кут. Гравець амстердамців переграв Льоріса, але м'яч влучив у стійку.

До завершення матчу командам так і не вдалося потішити вболівальників забитими м'ячами, тому "Аякс" відстояв мінімальну перемогу. Матч-відповідь відбудеться у середу, 8-го травня, в Амстердамі на "Йохан Кройф Арені". Початок гри, о 22:00.

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