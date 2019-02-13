Аякс – Реал: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

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Аякс - Реал: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів 2018/19
Аякс – Реал: де дивитися онлайн матчу Ліги чемпіонів / twitter.com/afcajax

Амстердамський "Аякс" став справжнім відкриття цьогорічної Ліги чемпіонів. У гості до легендарно клубу завітають з Мадриду справжні "королі" європейського футболу – "Реал". Запекле протистояння покажуть в Україні.

Права на показ матчів Ліги чемпіонів в Україні належать "Медіа група Україна", куди входять телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2". Саме на першому з них і покажуть у прямому ефірі матч "Аякс" – "Реал". Початок трансляції о 21:55, сама гра розпочнеться о 22:00.

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Дивитися онлайн "Аякс" – "Реал" можна на сайті відеосервісу Oll.tv. Та варто нагадати, що доступ до трансляції платний – 69 гривень на місяць.

Матч Ліги чемпіонів "Аякс" – "Реал" відбудеться у середу, 13 лютого. Початок зустрічі – о 22:00. Огляд матчу та відео голів "Аякс" – "Реал" на сайті Спорт24 по закінченні гри.

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Теги: Спорт Футбол Ліга чемпіонів Реал
Джерело: 24 Канал
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