"Реал" на виїзді у напруженому матчі переміг "Аякс" у Лізі чемпіонів: відео голів

Перший матч між "Аяксом" та "Реалом" в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів приніс перемогу мадридській команді. Таким чином "вершкові" наблизилися до того, щоб вкотре вийти у чвертьфінал турніру

Аякс – Реал 1:2

Голи: Зієш, 75, – Бензема, 60, Асенсіо, 87

Аякс зі старту вирішив тиснути на ворота Куртуа. В одному з епізодів лише підкат Каземіро перед своїм штрафним майданчиком врятував "Реал" від небезпечного удару.

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Ще до 10 хвилини "Аяксу" вдалося втекти у контратаку. Однак м’яч після удару Мазравї пройшов повз дальню штангу. Шьоне міг відкривати рахунок у цьому матчі. Однак його удар зі штрафного з 28 метрів прийняла на себе стінка з гравців "Реалу".

Після цього мадридці дещо вирівняли гру. І Вінісіус навіть небезпечно пробивав по воротах Онана. Але безрезультативно.

У середині першого тайму лише каркас воріт врятував "Реал" від пропущеного м’яча. Після удару Тадіча м’яч влучив у штангу та вилетів за межі поля. Ще один раз вже Куртуа врятував, коли ворота "вершкових" розстрілював Зієх – гравець "Аяксу" опинився майже сам на сам перед воротарем, але пробив невдало.

Та переправив м'яч за лінію воріт "Аякс" саме після помилки Куртуа майже одразу після цього. Після подачі з кутового голкіпер невдало зіграв при прийомі м’яч, і той відлетів до Тальяфіко, який головою пробив по воротах. І тут своє слово взяла система VAR. Арбітр матчу Дамір Скоміна вирішив переглянути відеоповтор, і не зарахував гол. В момент атаки Тальяфіко перебував у положенні поза грою.

Незарахований гол ще більше "зарядив" команду з Амстердаму. І Тадіч з Шьоне ще раз могли відкривати рахунок у цій зустрічі. Але у першому випадку форвард не влучив після приголомшливого дриблінгу. У другому – врятував Куртуа.

Відеоогляд першого тайму матчу Аякс – Реал

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У другому таймі на початку команди обмінялися небезпечними моментами. Спочатку підступно пробив Бензема, але Онана витягнув м’яч з нижнього кута воріт. А після цього Нерес втікав у контратаку. Та його удар відбив Куртуа.

На 60-ій хвилині "Реал" вийшов вперед. Хоча автором голу є Бензема, вся заслуга належить Вінісіусу Джуніору. Бразилець отримав пас на хід, продавив свого суперника на фланзі, увійшов у штрафний майданчик, де зібрав навколо себе одразу трьох суперників, після чого віддав пас на Бензема. Все, що залишалося форварду – влучити у ворота повз голкіпера. Що він і зробив.

На те, щоб зрівняти рахунок, "Аякс" витратив 15 хвилин. Нерес віддав точну передачу паралельно лінії воріт на Зієша, який пробив по воротах суперників. Куртуа кинувся за м’ячем, але дістатися до нього не зумів.

Та наприкінці зустрічі "Аякс" знову пропустив. Марко Асенсіо, який вийшов на заміну замість Бензема, в дотик замкнув простріл з флангу, випередивши суперника.

Відеоогляд другого тайму матчу Аякс – Реал

"Реал" перемагає у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Тепер команда має значно більше шансів на прохід у чвертьфінал турніру. Все вирішиться 5 березня після матчу у Мадриді