24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

"Аякс" розірвав контракт з футболістом, який майже 3 роки провів у комі

- Читать новость на русском
Абдельхакім Нурі / Getty Images

Нідерландський "Аякс" розірвав контракт із півзахисником Абдельхакімом Нурі, який днями вийшов із коми після серцевого нападу у 2017 році.

Як повідомляє De Telegraaf, таке рішення клубу пов'язано з програмою скорочення на тлі кризи через пандемію коронавірсної інфекції.

Читайте також 22-річний футболіст "Аяксу" Абдельхакім Нурі вийшов з коми через майже 3 роки

"Аякс" виплачував зарплату Нурі з тих пір, як футболіст переніс серцевий напад і був поміщений в штучну кому в липні 2017 року. Нещодавно Абдельхакім вийшов з коми і на сьогоднішній день живе у власному будинку, але про повернення до попереднього стану говорити не доводиться.

Амстердамський клуб підтримує зв'язок з родиною Нурі і сподівається знайти рішення, яке влаштувало б всі сторони. До 1 липня "Аякс" продовжить виплачувати зарплату згідно з контрактом Абдельхакіма.

22-річний Нурі відіграв за першу команду "Аякса" в 15 матчах. Він є вихованцем клубу і визнавався найкращим гравцем другого дивізіону Нідерландів.

Хто такий Абдельхакім Нурі
22-річний Нурі виступав на позиції атакувального півзахисника. За свою кар'єру встиг провести 109 матчів, забив 25 голів і віддав 34 результативні передачі. На момент травми Нурі стабільного грав у молодіжних збірних Нідерландів. Transfermarkt оцінював нідерландця у 2,5 млн євро.

Абдельхакім Нурі вважався одним з найперспективніших вихованців академії "Аякса". Багато іменитих футболістів, які пройшли через амстердамський клуб, донині підтримують сім'ю хлопця і чекають на його повернення до нормального життя.

Слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram.

Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол
Коментарі

Читайте також

сьогодні , 11:36 Хто думає, що коронавірус – це жарт, то ви ідіоти, – зірка збірної України Руслан Маліновський
Футбол 1349
сьогодні , 10:41 Федерація регбі США оголосила про банкрутство через пандемію коронавірусу
Інші види спорту 249
сьогодні , 07:10 Нова дата Олімпійських ігор, доля всіх чемпіонатів з футболу: новини спорту 30 березня
Футбол 581
сьогодні , 06:20 Кулеба назвав умови, за яких подасть у відставку
Новини України 12004
сьогодні , 10:12 Коронавірус в Україні: кількість хворих – 549
Лікування 150913
сьогодні , 12:11 Скандальний боєць відмовився від громадянства Росії заради українського біометричного паспорта
Інші види спорту 1675
сьогодні , 06:10 Новини про коронавірус 30 березня: Степанов очолив МОЗ, у США 16 000 нових випадків за добу
Новини України 14567
сьогодні , 13:08 Коли вам говорять залишитися вдома – це означає залишатися вдома, – Володимир Кличко українцям
Бокс 470
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 13:08 Коли вам говорять залишитися вдома – це означає залишатися вдома, – Володимир Кличко українцям
Ігор Саджениця
30 березня 17:02 Мессі та інші футболісти "Барселони" погодилися знизити зарплату на 70%
Михайло Гема
30 березня 16:30 Ефективні тренування для ніг від Еліни Світоліної: відео
Софія Кулай
30 березня 16:04 Офіційно: бій Усик – Чісора перенесено
Михайло Гема
30 березня 13:37 Легенди у віртуальному ринзі: Майк Тайсон двічі відправив Мухаммеда Алі в нокдаун – відео
Софія Кулай

Новини
Більше новин
Залиште відгук