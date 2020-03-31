"Аякс" розірвав контракт з футболістом, який майже 3 роки провів у комі

Нідерландський "Аякс" розірвав контракт із півзахисником Абдельхакімом Нурі, який днями вийшов із коми після серцевого нападу у 2017 році.

Як повідомляє De Telegraaf, таке рішення клубу пов'язано з програмою скорочення на тлі кризи через пандемію коронавірсної інфекції.

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"Аякс" виплачував зарплату Нурі з тих пір, як футболіст переніс серцевий напад і був поміщений в штучну кому в липні 2017 року. Нещодавно Абдельхакім вийшов з коми і на сьогоднішній день живе у власному будинку, але про повернення до попереднього стану говорити не доводиться.

Амстердамський клуб підтримує зв'язок з родиною Нурі і сподівається знайти рішення, яке влаштувало б всі сторони. До 1 липня "Аякс" продовжить виплачувати зарплату згідно з контрактом Абдельхакіма.

22-річний Нурі відіграв за першу команду "Аякса" в 15 матчах. Він є вихованцем клубу і визнавався найкращим гравцем другого дивізіону Нідерландів.

Хто такий Абдельхакім Нурі

22-річний Нурі виступав на позиції атакувального півзахисника. За свою кар'єру встиг провести 109 матчів, забив 25 голів і віддав 34 результативні передачі. На момент травми Нурі стабільного грав у молодіжних збірних Нідерландів. Transfermarkt оцінював нідерландця у 2,5 млн євро.



Абдельхакім Нурі вважався одним з найперспективніших вихованців академії "Аякса". Багато іменитих футболістів, які пройшли через амстердамський клуб, донині підтримують сім'ю хлопця і чекають на його повернення до нормального життя.

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