"Аякс" та "Тоттенхем" "потролили" один одного перед півфіналом Ліги чемпіонів: фото

Голландський "Аякс" та англійським "Тоттенхем" зіграють у півфіналі Ліги чемпіонів. Після цього як це стало відомо, команди обмінялися жартами у соцмережах.

Після матчу проти "Манчестер Сіті", в якому "Тоттенхем" програв, але здобув путівку у півфінал Ліги чемпіонів, де якраз і зіграє проти "Аяксу", на офіційному twitter-акаунті амстердамського клубу з’явилося повідомлення "It’s time to meet our -friends". А на фото було зображено четверо гравців у формі "Аякса" – Крістіан Еріксен, Давідсон Санчес, Ян Вертонгем та Тобі Альдервейрелд. Ці гравці свого часу виступали за "Аякс", а зараз грають за "Тоттенхем".

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У відповідь "Тоттенхем" "попросив" "Аякс" спочатку зустрітися з Дрейком.

Після того, як репер зустрічається з футболістами, їх команди програють. Спершу з ним сфотографувався Джейдон Санчо з дортмундської "Боруссії", після чого чорно-жовті програли "Баварії" 0:5. Наступним став форвард "Арсеналу" П'єр-Емерік Обамеянг, після чого лондонці поступилися "Евертону" 0:1. Після фотографії з лідером атак "Манчестер Сіті" Серхіо Агуеро "городяни" поступилися "Тоттенхему" у чемпіонаті 0:1. А коли з ним сфотографувався захисник ПСЖ Левен Курзава, то парижани зазнали найбільш ганебної поразки у чемпіонаті Франції у XXI столітті.

Drake x Sancho

Dortmund lose 5-0 to Bayern



Drake x Aubameyang

Arsenal lose 1-0 to Everton



Drake x Agüero

Man City lose 1-0 to Tottenham



Drake x Kurzawa

PSG lose 5-1 to Lille



The curse continues. pic.twitter.com/a8r6QwcdeC — Football Tweet (@Football__Tweet) 15 квітня 2019 р.

Тож не дивно, що навіть італійська "Рома" заборонила своїм гравцям фотографуватися з Дрейком.

All Roma players banned from taking photos with Drake until the end of the season — AS Roma English (@ASRomaEN) 15 квітня 2019 р.

Варто зазначити, що фанати обох команд дружать між собою. Також уболівальників обох клубів називаються "жиди" (Yids Army – назва вболівальників "Тоттенхема", тож не слід це сприймати як прояв антисемітизму).

Матч "Тоттенхем" – "Аякс" відбудеться 30 квітня у Лондоні на новому стадіоні "шпор". Матч-відповідь в Амстердамі команди зіграють 7 травня.

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