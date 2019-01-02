Аякс – Тоттенхем: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

Амстердамський "Аякс" після мінімальної перемоги в Лондоні проти "Тоттенхема" спробує відстояти перевагу в рідних стінах та пройти до фіналу Ліги чемпіонів. Переглянути поєдинок в Україні можна буде онлайн та по телебаченню.

Матч "Аякс" – "Тоттенхем" українським телеглядачам покаже канал "Футбол 2". Початок трансляції о 21:50, сам матч розпочнеться о 22:00.

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Поєдинку півфіналу Ліги чемпіонів передуватиме програма "Ніч Ліги чемпіонів", в якій запрошені гості оцінять шанси команд на перемогу. Початок програми на каналі "Футбол 2", о 21:15.

Дивитися матч "Аякс" – "Тоттенхем" можна буде на сайті відеосервісу Oll.tv або ж на сайті каналів "Футбол 1/2". Однак для перегляду відео слід зареєструватися. Окрім того, перегляд платний – 89 гривень за місячний абонемент.

Перший поєдинок між командами завершився мінімальною перемогою нідерландців у Лондоні. Відео голів та огляд матчу "Аякс" – "Тоттенхем" – на сайті Спорт24 по закінченні гри.

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