Аякс – Тоттенхем: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Лондонський "Тоттенхем" програв нідерландському "Аяксу" в першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів з рахунком 1:0 і вимушений буде відіграватися у поєдинку в Амстердамі. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у півфіналі Ліги чемпіонів та вихід у фінал.

Прогноз на матч "Аякс" – "Тоттенхем"

"Тоттенхем" на вихідних провів виснажливий поєдинок проти "Борнмута", в якому два гравці лондонського клубу були вилучені. Лондонський клуб мінімально програв. Як і перед першим матчем, "шпори" мають серйозні кадрові проблеми. У грі в Амстердамі зможе зіграти Сон, який пропускав перший матч через дискваліфікацію. Водночас через травму пропустить гру Ян Вертонген.

У свою чергу "Аякс" на вихідних впевнено переміг "Віллем II" у фіналі Кубку Нідерландів з рахунком 4:0. До другого поєдинку проти лондонців "Аякс" підходить у повній бойовій готовності та в хорошому гуморі.

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Прогноз "Фаворит Спорт"

"Аякс" у плей-офф Ліги чемпіонів на власному полі ще не перемагав. "Божі сини" програли "Реалу", а з "Ювентусом" розписали нічию. Коефіцієнт на те, що "Аякс" переможе "Тоттенхем" в основний час – 2,09. Нічию, за підсумками якої "Аякс" стовідсотково гратиме у фіналі, букмекери оцінили коефіцієнтом 3,60. Перемога "Тоттенхема" в основний час – 3,50.

Наразі "Аякс" має більше шансів вийти до фіналу. Букмекери дають на прохід нідерландців до фіналу, який відбудеться у Мадриді, коефіцієнт 1,26. А ось шанси "Тоттенхема" зіграти в Мадриді у фінальній грі на стадіоні "Ванда Метрополітано" – 3,90.

Прогноз Pari Match

Англійцям у повторній грі обов'язково потрібно забивати. Лондонці знають, як це робити на виїзді, оскільки зуміли у чвертьфіналі забити три голи у ворота "Манчестер Сіті". Та цього разу "шпори" ще й мають перемогти. Коефіцієнт на перемогу в один м'яч або нічия – 2,25. Перемогу "шпор" у 2,5 голи букмекери оцінили в 5,00.

Коефіцієнт на те, що "Аякс" не програє матч в Амстердамі й буде забито менше, аніж 2,5 голи – 2,85. Суху перемогу амстердамців букмекери оцінили коефіцієнтом 3,80.

Прогноз Winline

Для "Тоттенхема" надзвичайно важливо, що цього разу зможе зіграти Сон, який є лідером атак. Коефіцієнт на те, що кореєць заб'є у матчі-відповіді – 2,75. На те, що гол Сона буде першим – 5,42. Також "шпори" покладають надії на Лукаса Моуру. Ймовірність голу бразильця букмекери оцінили коефіцієнтом 3,19.

У складі "Аякса" забивають практично всі футболісти. У першій грі вирішальним став удар півзахисника Донні ван де Беека. Коефіцієнт на те, що хавбек знову відзначиться за свою команду – 4,05. На гол лідера атак амстердамців Душана Тадіча букмекери дають коефіцієнт 2,37.

Матч-відповідь півфіналу Ліги чемпіонів "Аякс" – "Тоттенхем" відбудеться у середу, 8-го травня. Початок гри, о 22:00. Результат матчу читайте на сайті Спорт24.

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