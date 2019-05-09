"Тоттенхем" обіграв "Аякс" у півфіналі Ліги чемпіонів завдяки хет-трику Лукаса: відео

Нідерландський "Аякс" та англійський "Тоттенхем" у повторній грі вирішували хто з них достойніший зіграти у фіналі Ліги чемпіонів. У першому матчі в Лондоні переміг саме "Аякс". Та в Амстердамі команди влаштували справжній трилер з інтригою до фінального свистка.

Аякс – Тоттенхем 2:3

Голи: Де Лігт, 5, Зієш, 35 – Лукас, 55, 59, 90+5

Вже на третій хвилині зустрічі "Аякс" провів атаку, після якої одразу троє гравців пробивали по воротах. Але кожен раз удар блокували гравці "Тоттенхема". Ще мить – удар Тадіча, рикошет від ноги захисника, і лише стрибок Льоріса врятував команду. Але ненадовго. Подача з кутового – і Де Лігт головою відправив м’яч у ворота.

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Зрівняти рахунок "Тоттенхем" міг мало не одразу. Та м’яч після удару Сона влучив у штангу. А Еріксен не дотягнувся до м’яча. У другому таймі стійка на цих воротах врятує вже "Тоттенхем" від пропущеного м’яча.

Після цього команди дещо заспокоїлися. "Тоттенхем" ніяк не міг прийти до себе після пропущеного м'яча. А гості не надто нагнітали. Та на 30-ій хвилині Тадіч міг значно погіршити становище "Тоттенхема". Він накрутив у штрафному майданчику Алдервейрелда та пробивав низом у дальній кут. Але м’яч пройшов повз стійку.

Однак другий гол "шпори" пропустили ще до перерви. Відзначився Зієш. Ван Де Беек віддав пас на фланг Тадічу, а той скинув під удар партнеру. Зієш опинився у штрафному майданчику без опіки та пробив у дальній кут. Льоріс не дотягнувся до м’яча.

Протилежною до першого тайму став тайм другий. Він майже перевернув все з ніг на голову. За чотири хвилини.

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Хоча перед тим на 52-ій хвилині "Тоттенхем" міг скоротити відставання. Аллі у стрибку замикав подачу у штрафний майданчик. Але Онана в не менш ефектному стрибку впорався з ударом.

Та минає три хвилини Тоттенхем" забив гол у цьому матчі. Команда розпочала швидку атаку зі своєї половини поля. А на чужій частині м’яч доволі швидко один між одним розпасували Аллі та Лукас. Результативного удару завдав останній, низом у кут воріт.

На 59-ій хвилині інтрига у матчі була повернута. І знову забив Лукас. Льоренте з метра не зумів пробити Онана. Та голкіпер не спіймав м’яч, а захисники не вибили його. Той відлетів до Лукаса, і бразилець пробив по воротах, зрівнявши рахунок.

Знову повернути перевагу у рахунку "Аякс" міг на 63-ій хвилині. Та цього разу м’яч пройшов повз рамку воріт після удару Зієша.

Коли до кінця матчу залишалося декілька хвилин, "поховати" амстердамський клуб міг Вентонген. Бельгієць, який шість сезонів провів в "Аяксі", пробивав з близької відстані. Але захисник зумів мало не з лінії воріт вибити м'яч.

Коли вже йшла п'ята додана хвилина, героєм зустрічі став Лукас. Футболіст отримав пас у штрафному майданчику та пробив у дальній кут воріт. Точно повз Онана. І вивів свою матчу у фінал Ліги чемпіонів. Там команда зіграє проти "Ліверпуля".

До слова: "Ліверпуль" та "Тоттенхем" – фіналісти Ліги чемпіонів