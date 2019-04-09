Аякс – Ювентус: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Одним з найцікавіших матчів 1/4 фіналу Ліги чемпіонів стане протистояння "Аяксу" та "Ювентуса". Клуб з Амстердама дещо неочікувано вибив з турніру мадридський "Реал". "Ювентус" не без скандалу пройшов інший мадридський клуб – "Атлетіко". Букмекери оцінили шанси кожної з команд на перемогу у цьому матчі, а також у протистоянні загалом.

Букмекери у цій парі віддають перевагу саме "Ювентусу". Як на перемогу у першому матчі в Амстердамі, так і у проході в півфінал Ліги чемпіонів.

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Їх експерти на перемогу "Аяксу" виставили коефіцієнт 3,30. Стільки ж отримала і нічия у цьому матчі. На те, що перемогу святкуватиме "Ювентус" – 2,25. На прохід у наступний раунд, то шанси "Аяксу" оцінені в 3,75. Прохід "Ювентуса" у півфінал – 1,25.

Ще одним цікавим протистоянням тут буде дуель форвардів – Душана Тадіча та Кріштіану Роналду. Вони обоє грали нещодавно один проти одного – коли 25 березня збірна Португалії приймала Сербію у відборі на Євро-2020. У цьому матчі Тадічу вдалося забити з пенальті. Натомість Роналду отримав травму та був замінений ще у першому таймі. Та у матчі на "Йохан Кройф Арені" більше шансів забити має Роналду – 2,05. На гол Тадіча коефіцієнт 2,70.

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Прогноз "Фаворит спорт"

Тут букмекери оцінили перемогу господарів коефіцієнтом 3,45. Перемога "Ювентуса" – 2,23. Нічия у матчі – 3,35. Щодо проходу у півфінал Ліги чемпіонів, то на "Аякс" коефіцієнт 4,30. На "Юве" виставили 1,24.

Щодо авторів голів, то тут експерти не надто вірять у нападників "Аякса" – гол Душана Тадіча оцінений в 3,20. Такий же коефіцієнт і у нападника "Ювентуса" Мойзе Кіна. На гол Роналду – 2,00, а Пауло Дібали – 2,80.

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Тут теж більше шансів на перемогу має "Ювентус" – 2,25 на перемогу команди з Італії. Перемога "Аяксу" – 3,40. Нічия у першому матчі – 3,20. Більше шансів у "Юве" і на прохід у півфінал – 1,26. Шанси "Аякса" пройти "Ювентус" за сумою двох матчів – 3,50.

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Гол Кріштіану Роналду у цьому матчі отримав коефіцієнт 1,85. На голи Душана Тадіча, Пауло Дібали, Маріо Манджукіча чи Мойзе Кіна – 2,60.

Матч "Аякс" – "Ювентус" відбудеться у середу, 10 квітня. Початок матчу о 22:00. Матч-відповідь у Турині запланований на 16 квітня.