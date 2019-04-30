Айнтрахт – Челсі: прогноз букмекерів на матч Ліги Європи

Німецький "Айнтрахт" та лондонський "Челсі" визначатимуть, хто з них сильніший у півфіналі Ліги Європи. Обидві команди прагнуть зіграти у фіналі, який відбудеться у Баку. Букмекери оцінили, в якої з команд більше шансів.

Прогноз на матч "Айнтрахт" – "Челсі"

Шляхи обох клубів до цього ніколи не перетиналися. З іншими англійськими командами "Айнтрахт" провів три двоматчеві протистояння в єврокубках і всі програв. Останнє було у 1982 році. "Тоттенхем" із загальним рахунком 3:2 переміг франкфуртців у чвертьфіналі Кубка володарів кубків.

Після цього "Айнтрахт" всього один раз зустрічався з англійцями. На груповому етапі Кубка УЄФА-2006/07 він зіграв по нулях з "Ньюкаслом". На своєму полі "орли" ще не поступалися англійським клубам – дві перемоги та дві нічиї. Статистика "Челсі" в 19 матчах з клубами Бундесліги – 10 перемог, 5 нічиїх, 4 поразки.

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Прогноз Фаворит Спорт

"Челсі", який не здобув жодного трофею у цьому сезоні, прагне реабілітуватися перед власними фанатами у Лізі Європи. Досвід перемог у цьому турнірі лондонці мають, оскільки тріумфували у фіналі 2013-го року. Коефіцієнт на перемогу "синіх" у першому матчі з "Айнтрахтом" – 2,56. Звитягу господарів поля букмекери оцінили у 2,77. Нічия – 3,35.

На цей момент букмекери віддають перевагу "Челсі" в контексті двоматчевого протистояння. Коефіцієнт на прохід лондонців до фіналу – 1,45. Шанси франкфуртського клубу пройти у фінал оцінюють коефіцієнтом 2,77.

Прогноз Pari Match

На рідній "Комерцбанк-Арені" в цьому турнірі "Айнтрахт" не програвав. Уникнути поразок у Франкфурті вдалося тільки "Інтеру". Всі інші команди були биті. Коефіцієнт на те, що "орли" переможуть в один або два м'ячі – 2,85. Перемога німців у три голи – 12,5.

"Челсі" досить потужно виступає на виїзді. Статистика "Челсі" в гостьових поєдинках Ліги Європи – шість перемог та одна нічия, при різниці забитих і пропущених м'ячів 14:4. Перемогу "Челсі" з рахунком 1:0, 2:0 або 2:1 букмекери оцінили коефіцієнтом 3,65.

Прогноз Winline

"Челсі" та "Айнтрахт" є кривдниками українських клубів. Німці в 1/16 фіналу розбили "Шахтар" із загальним рахунком 6:3. "Динамо" в 18 фіналу поступилося "Челсі" з непристойним рахунком 8:0. Коефіцієнт на перемогу "Айнтрахта" – 2,78. Нічия – 3,34. Перемогу "Челсі" в матчі у Німеччині букмекери оцінили коефіцієнтом 2,56.

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Найкращим бомбардиром "Челсі" у цьому сезоні Ліги Європи є француз Олів'є Жиру, який забив 10 м'ячів. Коефіцієнт на його гол у ворота "Айнтрахта" – 3,43. За "орлів" найбільше голів провів талановитий серб Лука Йовіч (8 голів). Коефіцієнт на його гол у ворота лондонців – 2,21. Якщо Йовіч заб'є перший м'яч – 4,42.

Матч півфіналу Ліги Європи "Айнтрахт" – "Челсі" відбудеться у четвер, 2-го травня. Початок гри, о 22:00. Результат матчу читайте на Спорт24.

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