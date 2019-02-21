Айнтрахт – Шахтар: анонс матчу ліги Європи

Донецький "Шахтар" після першого матчу 1/16 фіналу Ліги Європи проти німецького «Айнтрахта» дещо ускладнив собі прохід у наступний раунд. Але для «гірників» ситуація не виглядає безнадійною. Тож все вирішиться у матчі 21 лютого у Німеччині. Про все найцікавіше та найважливіше навколо протистояння "Айнтрахт" – "Шахтар" – в анонсі Спорт24.

Айнтрахт – Шахтар. Головне

Що: матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи

Де: "Комерцбанк-Арена", Франкфурт

Коли: четвер, 21 лютого, 19:55

Трансляція: телеканал "Футбол 1", сайт відеосервісу Oll.tv, текстова трансляція – Спорт24

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Попередній матч та перед грою

Перший матч ці команди у Харкові зіграли у бойову нічию 2:2. Для "Шахтаря" рахунок не надто приємний. Адже це змушує їх обов’язково забивати у Франкфурті. Але у захист "гірників" варто нагадати, що команда з 11-ої хвилини грала у меншості, при цьому зуміла зрівняти рахунок у десятьох. Але моментів поблизу воріт Андрія П’ятова гравці "Айнтрахта" створили чимало. Підвела реалізація.

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"Шахтар" після цього матчу на грав. І мав можливість намірено готуватися до гри у Франкфурті. Натомість "Айнтрахт" зіграв матч чемпіонату Німеччини. Не надто вдало. Команда упустила перемогу у домашньому матчі проти менхенгладбахської "Боруссії" наприкінці гри. Так ще й через травму втратила капітана Фернандеса.

Втрати команд

Окрім вже згаданого Фернандеса, "Айнтрахту" у цьому матчі не допоможу Роде – його участь під питанням.

Натомість у "Шахтаря" втрат через травми немає. Але є дискваліфіковані Степаненко та Кривцов, які точно не зіграють. Останнього замінить Матвієнко, який зіграє у центрі захистку. Замість Степаненка має вийти Майкон.

Слово тренерам

"Попереду зустріч з найсильнішим суперником. Після попередньої ми знов намагалися вивчити супротивника, до того ж у нашій грі було багато позитивних моментів. "Айнтрахт" має перевагу, на власному стадіоні й з підтримкою вболівальників. Нам просто слід демонструвати свою гру. Коли "Шахтар" це зробить, як і завжди, все буде добре. Ви побачите хоробру, сміливу команду – я постійно вимагаю цього від футболістів. І тоді все виходить", – заявив перед матчем головний тренер "Шахтаря" Паулу Фонсека.

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"Гра із "Шахтарем" має для нас найвищий пріоритет. Ми в нокаут-раунді, що й визначає значущість поєдинку. Ми не можемо просто бігти вперед та забивати голи. "Шахтар" чудово використовує свої моменти, і слід пам’ятати про це. Нам не потрібно демонструвати гарну гру, а потрібно пройти до наступного раунду. "Шахтар" – топ-команда, ми помітили це в першому матчі. Однак тепер зустрічаємося вдома й справді прагнемо пройти до наступного раунду", – розповів головний тренер "Айнтрахта" Аді Хюттер.

Прогноз на матч

Буде складно. "Шахтар" лише входить в сезон, і одразу зіштовхнувся з кадровими проблемами. Які за тиждень не вирішити. Захист, який і так не відзначався надійністю, буде у дещо експериментальному складі. Тому навряд чи "гірникам" вдасться зберегти ворота "сухими". А їм ще потрібно забивати у ворота суперників.

Якщо "Айнтрахт" не буда знов марнувати свої нагоди, команди без проблем виграє на переповненому стадіоні. 2:1 на користь "Айнтрахта", або 2:2 – і тоді додатковий час.