Айнтрахт – Шахтар: де дивитися онлайн матч Ліги Європи

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Айнтрахт - Шахтар: де дивитися онлайн матч Ліги Європи
Айнтрахт – Шахтар де дивитися

У четвер, 21 лютого, відбудеться матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи, в якому зустрінуться німецька "Айнтрахт" і донецький "Шахтар". У першому матчі команди зіграли внічию з рахунком 2:2. В Україні матч можна буде переглянути по телебаченню і онлайн.

Матчі Ліги Європи в Україні транслює "Медіа група Україна". У прямому ефірі подивитися гру можна буде на телеканалі "Футбол 2". Початок трансляції о 19:50, сам матч розпочнеться о 19:55. Коментувати гру довірили Віктору Вацку. Перед матчем на каналі вийде програма "Шлях до Баку". Наживо у студії ведучий та експерти обговорюють успіхи та поразки команд на шляху до азербайджанського міста, де відбудеться фінал турніру.

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Дивитися онлайн матч "Айнтрахт" – "Шахтар" можна буде на сайті телеканалу "Футбол" чи відеосервісу Oll.tv. Однак для цього слід зареєструватися. Окрім того, доступ до трансляції платний – 69 гривень на місяць.

Текстову онлайн-трансляцію матчу "Айнтрахт" – "Шахтар" проведе Спорт24. Вона розпочнеться незадовго до початку матчу.

Матч "Айнтрахт" – "Шахтар" відбудеться у четвер, 21 лютого. Початок зустрічі о 19:55. Переможець двоматчевого протистояння вийде в 1/8 фіналу Ліги Європи.

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Теги: Спорт Футбол Ліга Європи Шахтар
Джерело: 24 Канал
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