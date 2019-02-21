"Шахтар" після розгромної поразки "Айнтрахту" вилетів з Ліги Європи

Донецький "Шахтар" завершив свій виступ у Лізі Європи на стадії 1/16 фіналу. "Гірники" на виїзді розгромно програли німецькому "Айнтрахту".

Айнтрахт – Шахтар 4:1

Голи: Йовіч, 23, Халлер, 27, 80, Ребіч, 88 – Мораєс, 64

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Упродовж стартових команд команди займалися розвідкою, не створюючи справді небезпечні моменти. Клуби по черзі володіли м'ячем, але здебільшого в центрі поля.

У середині тайму в господарів пройшла класична атака. Да Коста з правого флангу прострілив на Йовіча. Ніхто з оборонців "Шахтаря" не опікав серба, який потужним ударом залишив Пятова не при справах – 1:0.

У відповідь на 25 хвилині Жуніор Мораєс завдав дальнього удару. Трапп з труднощами парирував удар бразильського нападника. У наступній же атаці "Айнтрахт" заробив право на пенальті після гри рукою у штрафному Матвієнком. Халлер впевнено реалізував одинадцятиметровий.

Досить швидкі голи господарів змусили "Шахтар" розкриватися, відтак німці отримали нагоду грати на контратаках. Та в "Шахтаря" відверто не клеїлося попереду. "Гірникам" помітно бракувало останньої передачі та креативності в центрі поля. Футболіста німецької команди легко перехоплювали всі загострювальні передачі українців. Перший тайм завершився перемогою "орлів" 2:0.

На старті другого тайму наставник гостей Паулу Фонсека відразу зробив заміну. Замість Соломона на полі з'явився Майкон. Цією заміною Фонсека вирішив підсилити гру "гірників" у центрі поля. І справді, м'яч зарухався швидше. На 64 хвилині донеччанам вдалося скоротити відставання. Ісмаїлі отримав елегантну передачу від Марлоса й прострілив на Мораєса. Бразилець замкнув простріл, хоча Трапп ледь не парирував удар. М'яч підступно вислизнув з рук голкіпера – 2:1.

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Уже за декілька хвилин гості були близькі, щоб зрівняти рахунок. Марлос змістився у центр і потужно пробив. М'яч влучив у поперечину. "Гірники" продовжили тиснути на суперника й на 79 хвилині ще одна атака "Шахтаря" завершилася влучанням у поперечину. Тайсон ударом головою з лінії штрафного перекидав Траппа, але до голу забракло зовсім трішки.

На 80 хвилині старання донеччан звів нанівець все той же Халлер. Гравці "Айнтрахта" втекли у стрімку атаку, яка завершилася точним ударом Халерра 3:1.

"Шахтарю" так і не вдалося відновити інтригу в матчі. Зате збільшив перевагу "Айнтрахт". На 88 хвилині Ребіч надзвичайно легко переграв Андрія Пятова й встановив рахунок 4:1. За сумою двох матчів "гірники" програли 6:3 та припиняють участь у Лізі Європи

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