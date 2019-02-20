Айнтрахт – Шахтар: прогноз букмекерів на матч Ліги Європи

21 лютого "Шахтар" зіграє матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи з німецьким "Айнтрахтом". Зустріч пройде у Франкфурті на стадіоні "Комерцбанк-Арена". Букмекери оцінили, хто з команд має більше шансів на перемогу.

Думки букмекерів щодо переможця матчу, а відтак і команди, яка пройде до 1/8 фіналу, здебільшого збігаються. Однозначним фаворитом на папері є "Айнтрахт".

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"Фаворит Спорт" дає на перемогу господарів поля коефіцієнт 1,98. А ось на успіх "Шахтаря" – 3,65. Нічию на стадіоні "Комерцбанк-Арена" "Фаворит Спорт" оцінив у 3,70.

PariMatch оцінив шанси "гірників" на перемогу в Німеччині коефіцієнтом 3,60. Підопічні Паулу Фонсеки вже мають досвід поїздок до Німеччини у цьому сезоні. На груповому етапі Ліги чемпіонів донеччани перемогли "Хоффенхайм" 2:3. На те, що святкувати успіх будуть підопічні Аді Хюттера стоїть коефіцієнт 2,03. Нічию в PariMatch оцінили в 3,75.

У William Hill домашня перемога "Айнтрахта" оцінена коефіцієнтом 2,00. На успіх "Шахтаря" у букмекерській конторі дають 3,50. Нічий результат – 3,70.

Перший матч між командами у Харкові 14-го лютого завершився результативною нічиєю 2:2. Донеччани від 10 хвилини грали в меншості, оскільки був вилучений Тарас Степаненко.

Матч-відповідь відбудеться у четвер, 21 лютого, у Франкфурті. Початок гри, о 19:55.

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