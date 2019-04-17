"Айнтрахт" викупив кривдника "Шахтаря" та готовий продати його у "Барселону" чи "Реал"

Німецький "Айнтрахт" скористався правом викупу сербського нападника Луки Йовіча. До цього футболіст виступав за клуб на правах оренди. Та вже влітку форвард може перейти в один з топ-клубів Європи.

Права на гравця належали португальській "Бенфіці". "Айнтрахту" довелося викласти близько 7 мільйонів євро за 21-літнього футболіста. Контракт з ним підписаний на чотири роки – до 30 червня 2023 року.

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Варто додати, що у поточному сезоні Йовіч забив 17 голів та віддав шість результативних пасів у 27 матчах Бундесліги. За 11 матчів Ліги Європи він відзначився 8 разів. У тому числі він забивав у ворота "Шахтаря" в 1/16 фіналу Ліги Європи. Саме його єдиний гол у ворота італійського "Інтера" в 1/8 фіналу Ліги Європи дозволив Айнтрахту" пройти у наступний раунд. Також він забивав у ворота "Бенфіки" у першому матчі чвертьфіналу Ліги Європи.

Відео голів Луки Йовіча

Та варто зазначити, що Лука Йовіч навряд чи продовжить виступи за "Айнтрахт". У послугах 21-літнього сербського нападника зацікавлені топ-клуби Європи – іспанські "Реал" та "Барселона", а також німецька "Баварія". Портал Transfermarkt оцінює гравця в 55 мільйонів євро.

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До слова, Лука Йовіч може зіграти проти збірної України у відборі на Євро-2020. 7 червня українці на "Арені Львів" прийматимуть збірну Сербії. Матч на виїзді "синьо-жовті" проведуть 17 листопада.