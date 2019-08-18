"Айнтрахт" забив гол на 35-й секунді й переміг "Хоффенхайм": відео

У передостанньому матчі 1-го туру чемпіонату Німеччини "Айнтрахт" вдома переміг "Хоффенхайм". Команда з Франкфурта забила гол вже в дебюті матчу, який і став переможним.

Айнтрахт – Хоффенхайм 1:0

Гол: Хінтереггер, 1

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На 35-й секунді поєдинку центральний оборонець збірної Австрії Мартін Хінтереггер вирішив піти до штрафного суперника під час кутового. Рішення австрійця виявилося виправданим.

Хінтереггер прекрасним ударом замкнув навіс серба Костіча й вивів "орлів" вперед.

До завершення матчу командам більше не вдалося відзначитися. Хоча в компенсований час гості таки відігралися. Однак гол "Хоффенхайм" рефері матчу скасував через офсайд.

У наступному турі "Айнтрахт" чекає складний виїзд у гості до "Лейпцига". У свою чергу "Хоффенхайм" вдома прийме "Вердер".

Айнтрахт – Хоффенхайм – відеоогляд матчу