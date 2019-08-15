АЗ – Маріуполь: де дивитися онлайн матч Ліги Європи

У четвер, 15-го серпня, "АЗ Алкмар" та "Маріуполь" проведуть матч-відповідь 3-го відбіркового етапу Ліги Європи. Поєдинок в Україні можна буде переглянути онлайн та по телебаченню.

Матч "АЗ Алкмар" – "Маріуполь" показуватиме телеканал "Футбол 1". Початок трансляції о 21:25, гра розпочнеться о 21:30.

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Ця гра буде доступна для перегляду онлайн на сайті відеосервісу Oll.tv. Варто зазначити, що онлайн-перегляд матчу платний (50 гривень за доступ до відео на 24 години та 89 гривень за місячний абонемент). Окрім того, на сайті слід зареєструватися.

Матчу "АЗ Алкмар" – "Маріуполь" передуватиме програма "Студія Live", яка на каналі "Футбол 1" розпочнеться о 21:00. У ній запрошені експерти та журналісти оцінять шанси команд здобути перемогу.

Перший матч між "АЗ Алкмаром" і "Маріуполем" в Одесі завершився нічиєю 0:0. Таким чином, питання переможця пари відкрите й доля путівки у фінал кваліфікації буде вирішуватися у Нідерландах. Результат матчу читайте на сайті Спорт24.