АЗ – Маріуполь: прогноз букмекерів на матч Ліги Європи

15-го серпня "Маріуполь" на виїзді проведе матч-відповідь третього відбіркового етапу Ліги Європи проти "АЗ Алкмар". Перший поєдинок у Маріуполі завершився 0:0, відтак доля путівки в наступний раунд вирішиться у Нідерландах. Букмекери дали прогноз на гру.

АЗ Алкмар – Маріуполь: прогноз на матч

"Маріуполь" після того, як відстояв нічию в Одесі, зберігає хороші шанси пройти в наступний раунд Ліги Європи. Для цього підопічним Олександра Бабича потрібно обов'язково забивати у матчі-відповіді або ж надіятися, що доля протистояння буде вирішуватися у серії пенальті.

У першій грі АЗ продемонстрував свою міць, однак так і не зміг засмутити українців. Нідерландці приймуть "азовців" не на рідному стадіоні. Як відомо, дах арени нідерландців обвалився, тому гру перенесли на стадіон команди "АДО Ден Хааг", де проводить свої домашні матчі однойменний клуб з Гааги.

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Прогноз Фаворит Спорт

На думку букмекерів, у "Маріуполя" мізерні шанси перемогти АЗ на виїзді. Коефіцієнт на їх перемогу аж 14,25. Куди більше шансів в "азовців" зіграти внічию. Такий результат букмекери оцінили коефіцієнтом 6,50. Перемога нідерландців – 1,18.

Також букмекери дали прогноз на те, яка ж команда пройде у фінальну стадію кваліфікації. Коефіцієнт на прохід АЗ – 1,18. Шанси "Маріуполя" – 5,25.

Прогноз Pari Match

У перемогу "АЗ Алкмар" вірять і букмекери Pari Match. Коефіцієнт на те, що АЗ переможе і ТБ 2,5 – 1,72. Коефіцієнт на звитягу "Маріуполя" й ТМ 2,5 – 20. Перемогу "Маріуполя" бодай в одному з таймів букмекери оцінили коефіцієнтом 5,60.

Коефіцієнт на те, що "Маріуполь" заб'є хоч один гол у матчі – 2,28. Якщо ж обидвом командам вдасться відзначитися м'ячами – 2,46.

Прогноз 1xbet

Перший матч завершився з рахунком 0:0. Якщо в основний час поєдинку в Нідерландах знову буде зафіксовано такий результат – коефіцієнт 16. "Маріуполь" влаштує в матчі нічия 1:1. Коефіцієнт на такий результат – 10.

Мінімальну перемогу "азовців" на виїзді букмекери оцінили коефіцієнтом 26. Якщо ж такого результату досягне АЗ – 5,5. Перемога господарів поля з рахунком 2:0 – коефіцієнт 4,5.

Матч третього кваліфікаційного раунду "АЗ Алкмар" – "Маріуполь" відбудеться у четвер, 15-го серпня. Початок гри, о 21:30. Результат матчу читайте на сайті Спорт24.