"Маріуполь" розгромно поступився "АЗ Алкмару" та вилетів з Ліги Європи: відео

Нідерландський "АЗ Алкмар" у матчі-відповіді 3-го відбіркового етапу Ліги Європи переміг "Маріуполь". Український клуб припинив виступ у Лізі Європи.

АЗ – Маріуполь 4:0

Гол: Стенгс, 20, Увеян, 45, Войтенс, 62, Яворський, 90 (автогол)

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"Маріуполь" після сухої нічиєї з АЗ в Одесі зберігав шанси пройти в плей-офф кваліфікації Ліги Європи. Та в Нідерландах "АЗ Алкмар" розставив всі крапки над "і". Якщо на виїзді нідерландці свої моменти не зуміли реалізувати, то в повторній грій "сирні фермери" були більш точними.

На 20 хвилині матчу стартова активність підопічних Арне Слота втілилися у гол. Футболісти нідерландського клубу організували запаморочливу комбінацію. Стенгс взяв участь у декількох етапах атаки, зокрема й завершальному. Нідерландець прекрасним обвідним ударом не залишив шансів Рустаму Худжамову – 1:0.

Після забитого м’яча господарі поля не заспокоїлися, а навпаки – продовжили активно атакувати. Через це "Маріуполь" вимушений був грати на контратаках, що "азовцям" вдавалося не надто добре.

Перед свистком на перерву "АЗ Алкмар" подвоїв перевагу. Все той же Стенгс приборкав м’яч у штрафному гостей та віддав передачу на Увеяна. Той пробив в один дотик точно в кут. Рустам Худжамов до м’яча не дотягнувся, відтак на перерву команди пішли за рахунку 2:0.

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Перший момент по перерві створити гості. Федорчук з власної половини поля виконав передачу на Чурка. Владислав приборкав м’яч у штрафному АЗ й пробив. Бізот тільки в стрибку зумів парирувати удар українського футболіста.

Якщо "азовці" свої рідкісні моменти реалізувати не змогли, то господарі легко карали опонента. На 62 хвилині рахунок став розгромним. Войтенс відзначився голом після кутового – 3:0.

Після того, як рахунок став 3:0, матч набув формального характеру. Футболісти "АЗ Алкмару" заспокоїлися та грали на класі. "Маріуполь" намагався забити бодай гол престижу, однак підопічним Олександра Бабича не вдалося засмутити господарів. Наприкінці матчу автоголом відзначився Яворський, який і встановив підсумковий результат – 4:0. "Маріуполь" припиняє виступ у Лізі Європи сезону 2019/2020.

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