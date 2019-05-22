Азар перейшов у дортмундську "Боруссію"

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Азар перейшов в дортмундську "Боруссію"
Азар перейшов в дортмундську "Боруссію" / bvb.de

Дортмундська "Боруссія" підписала контракт з півзахисником Торганом Азаром. Угода розрахована до 30 червня 2024 року.

Торган Азар перейшов до дортмундської "Боруссії" з менхенгладбахської "Боруссії". Про суму контракту бельгійця не повідомляється. При цьому що німецькі ЗМІ повідомляли, що дортмундський клуб готовий заплатити за півзахисника 25 мільйонів євро, у той час як менхенгладбахська команда вимагала за свого футболіста 40 мільйонів євро.

До слова: "Боруссія" офіційно придбала футболіста збірної Німеччини

У минулому сезоні Азар зіграв у 35 матчах, в яких забив 13 голів та віддав 12 результативних передач.

Торган Азар є рідним братом Едена Азара – півзахисника "Челсі". Обоє футболістів виступають за збірну Бельгії.

 

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту ФК Боруссія Д Трансфери
Джерело: 24 канал
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