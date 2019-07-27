Азар та ван Дейк прикрасили обкладинку FIFA 20

Компанія Electonic Arts (EA) оголосила футболістів, які потрапили на обкладинку нової версії футбольного симулятора FIFA 20.

На офіційному twitter-акаунті компанії повідомляється, що на обкладинці стандартного видання гри буде красуватися новачок мадридського "Реала" Еден Азар. Захисник "Ліверпуля" Вірджіл ван Дейк буде на обкладинці FIFA 20 Champions Edition (версія з деякими доповненнями в грі).

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При цьому ще невідомо, хто буде на обкладинці FIFA 20 Ultimate Edition.

Обидва гравці вже встигли відреагувати на таку новину. Ван Дейк написав, що його мрія здійснилася. Азар же заявив, що це "непогано як на хлопця з маленького бельгійського села".

Back on the cover of @EASPORTSFIFA! Not bad for a lad from a small village in Belgium! #FIFA20 #brainelecomte pic.twitter.com/RNGXlwuoxf — Eden Hazard (@hazardeden10) July 26, 2019

Варто додати, що у попередні роки на обкладинці гри було зображення Кріштіану Роналду. Та гравця більше не варто очікувати побачити тут. Причина в тому, що "Ювентус", за який виступає Роналду, підписав контракт з компанією Konami, яка є конкурентом Electonic Arts та випускає гру Pro Evolution Soccer.