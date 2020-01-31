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Бабош та Младеновіч перемогли на Australian Open у жіночому парному турнірі

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Тімея Бабош та Крістіна Младеновіч / twitter.com/AustralianOpen

Тімея Бабош та Крістіна Младеновіч стали чемпіонками парного жіночого турніру Відкритого чемпіонату Австралії.

У фіналі турніру угорсько-французька пара обіграла лідерів посіву Се Шувей та Барбору Стрицову. ПРи цьому сам матч тривав лише одну годину та 14 хвилин.

Тімея Бабош / Крістіна Младеновіч – Се Шувей / Барбора Стрицова 2:0 (6:2, 6:1)

На шляху до титулу в Мельбурні Бабош та Младеновіч не програли жодного сету.

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Тімея та Крістіна провели шостий спільний фінал на турнірах Grand Slam та оформили третій титул. У 2018 році угорка і француженка перемогли на Відкритому чемпіонаті Австралії, а в попередньому сезоні стали чемпіонками Ролан Гаррос. У Младеновіч ще є перемога на Ролан Гаррос в парі з Каролін Гарсія. 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Теніс Новини Спорту Australian Open
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