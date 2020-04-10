Багатий клуб Німеччини ледь не придбав чемпіона світу у складі збірної України

Український футболіст Данило Сікан міг не перейти з "Карпат" у "Шахтар" взимку 2019 року. Нападник був близьким до переїзду в німецьку Бундеслігу.

Журналіст Віктор Вацко на своєму ютуб-каналі у розмові з коментатором Дмитром Джулаєм заявив, що Сікан мав перейти в "Хоффенхайм".

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Вацко посилається на свої джерела. Він заявив, що був здивований, коли дізнався про трансфер Сікана в "Шахтар".

Данило перейшов у "Шахтар" за 150 тисяч євро. Поки Сікан не має ігрової практики в "Шахтарі".

Кінець сезону 2018/2019 він провів в оренді в "Маріуполі".

Влітку 2019 року Сікан став чемпіоном світу у складі збірної України U-20. На Мундіалі Сікан забив чотири голи й допоміг загальному успіху команді.

Що відомо про "Хоффенхайм"? Міцний середняк Бундесліги, водночас є одним з найбагатших клубів Німеччини. Власник команди Дітмар Гопп – німецький бізнесмен, один із засновників компанії SAP. Вартість складу "Хоффенхайму" близько 200 мільйонів євро.

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