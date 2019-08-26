Багато довелося пережити: Білодід прокоментувала перемогу на чемпіонаті світу

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Дарія Білодід
Дарія Білодід / Фото з відкритих джерел

18-річна українська дзюдоїстка Дарія Білодід поділилася враженнями від своєї перемоги на чемпіонаті світу в Токіо.

Білодід заявила, що золото нинішньої світової першості далося їй набагато важче ніж перемога на чемпіонаті світу в минулому році.

Як це було: 18-річна Дарія Білодід виграла чемпіонат світу з дзюдо, захистивши свій титул

Сьогодні мені вдалося завоювати другу золоту медаль чемпіонату світу. Цей рік був дуже важким для мене, багато довелося пережити, але я рада, що змогла добре підготуватися до цього чемпіонату і захистити свій титул.

Хочу подякувати в першу чергу моїх улюблених батьків, які завжди зі мною і в радості, і в горі. Це моя найголовніша підтримка і мотивація. Спасибі всім близьким людям, які щиро за мене радіють і переживають,
– написала Білодід у Facebook.

Варто додати, що Дарія Білодід стала першою дворазовою чемпіонкою планети в історії українського дзюдо.

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Теги: Новини Спорту Спорт Дзюдо Дарія Білодід
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