Багато людей змусили мене відчути, що я їм потрібен, – Ікера Касільяса виписали з лікарні

Воротаря "Порту" Ікера Касільяса виписали з лікарні. Туди він потрапив з інфарктом міокарда.

Нагадаємо, 1 травня Ікера Касільяса госпіталізували з тренування команди. У нього стався серцевий напад. Йому довелося зробити катетеризацію (процес введення катетера).

До слова: Касільяс опублікував фотографію з лікарняної палати після перенесеного інфаркту

У понеділок, 6 травня, футболіста виписали з лікарні.

"Дуже вдячний всім, тому що мені дуже пощастило. Багато людей змусили мене відчути, що я їм потрібен. У такі моменти це приносить усмішку, я дуже радий, що так багато людей прийшли до лікарні. Я хочу подякувати клініці та доктору Жоау Карлушу Нельсону, який ставив мені катетер. Хочу подякувати всім за тисячі побажань в соцмережах і з різних сфер футболу. Доведеться почекати пару тижнів або пару місяців, але мені все одно. Я не знаю, що трапиться в майбутньому, але найважливіше, що я зараз можу стояти тут і спокійно говорити. Спасибі за очікування, скоро побачимося", – передає слова Ікера Касільяса видання Marca.

Варто додати, що Касільяса підтримали головний тренер збірної України Андрій Шевченко та воротар, права на якого належать "Реалу", Андрій Лунін.

Поки невідомо, у якому стані після госпіталізації перебуває Ікер Касільяс. Але воротар точно не зіграє у цьому сезоні. І малоймовірно, що голкіпер продовжить кар'єру після перенесеного серцевого нападу.